정승기, 남자 스켈레톤 최종 10위…김지수는 16위

▲ 스켈레톤 정승기

한국 남자 스켈레톤 '간판' 정승기(강원도청)가 두 대회 연속 10위를 차지하며 올림픽 주행을 마무리했습니다.정승기는 오늘(14일, 한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 슬라이딩 센터에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 남자 스켈레톤에서 1~4차 주행 합계 3분 45초 90을 기록하며 10위를 차지했습니다.2022년 베이징 대회에서 치른 '올림픽 데뷔전'을 10위로 마친 정승기는 두 번째 무대에서도 10위에 오르며 두 대회 연속 '톱10'의 성과를 냈습니다.지난 그제 1·2차 주행에서 공동 8위에 오른 뒤 오늘 '뒤집기 기적'을 노린 정승기는 3차 주행을 56초 19로 마쳐 기록을 끌어올렸지만 4차 주행에서 스피드가 다소 떨어지며 56초 49에 그쳐 아쉬움 속에 레이스를 마쳤습니다.정승기로서는 아쉬움이 남지만, 심각한 허리 부상의 난관을 이겨내고 힘겹게 나선 올림픽이었던 것을 고려하면 최선의 결과입니다.2018 평창 대회에서 금메달을 따낸 윤성빈의 후계자로 '에이스' 자리를 물려받은 정승기는 2022 베이징 대회에서 10위를 차지한 이후 상승세를 이어갔습니다.그는 2023-2024시즌 월드컵 2차 대회에서 첫 우승을 맛봤습니다.하지만 2024년 10월 웨이트 트레이닝 도중 허리를 심하게 다쳐 하반신 마비 증세까지 느끼며 선수 생활을 끝낼 위기까지 맞았습니다.정승기는 포기하지 않고 힘겨운 재활을 끝내고 기적처럼 복귀해 이탈리아 코르티나담페초의 '올림픽 트랙'에서 열린 2025-2026시즌 월드컵 1차 대회에서 5위에 오르며 기대감을 부풀렸습니다.허리 부상 이후 스타트가 느려졌지만, 주행으로 만회했던 정승기는 굳은 의지로 출전한 이번 올림픽에서 두 대회 연속 '톱10'을 달성하고 4년 뒤를 기약했습니다.2018년 평창 대회 이후 8년 만에 올림픽 무대를 다시 밟은 '베테랑' 김지수(강원도청)는 1~4차 합계 3분 48초 11을 기록하며 16위를 차지했습니다.3차 주행에서 57초 03을 기록한 김지수는 4차 주행에서 56초 93으로 56초대에 처음 진입하는 막판 열정이 돋보였습니다.한편, 1~4차시기 트랙 레코드를 계속 경신한 영국의 맷 웨스턴이 3분 43초 33을 기록하며 처음 나선 올림픽에서 금메달의 기쁨을 맛봤습니다.2022 베이징 대회 준우승자인 악셀 융크(3분 44초 21)가 0.88초 차로 은메달을 차지했고, 동메달은 2022년 베이징 대회 챔피언 크리스토퍼 그로테어(3분 44초 40·이상 독일)에게 돌아갔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)