"AI 위협에 미국 기업대출 연내 수백억 달러 부실화 위험"

인공지능(AI)이 가져올 파괴적 혁신이 소프트웨어 업종 등 여러 산업의 사업모델을 붕괴시킬 것이란 우려가 커진 가운데 신용 시장이 'AI 공포'의 다음 타깃이 될 수 있다고 CNBC 방송이 현지시간 13일 투자은행 UBS 분석을 인용해 보도했습니다.



보도에 따르면 UBS의 매슈 미시 신용전략 책임자는 지난 11일 공개한 보고서에서 사모펀드가 소유한 소프트웨어 및 데이터 서비스 기업들이 AI 위협으로 압박을 받으면서 연내 최소 수백억 달러 규모의 기업 대출이 부실화될 가능성이 높다고 진단했습니다.



미시는 레버리지 론과 사모대출에서 올해 말까지 750억~1천200억 달러 규모의 부실이 발생하리라 전망했습니다.



레버리지 론은 부채 비중이 높거나 신용등급이 낮은 기업이 대출 형태로 조달한 자금을 의미합니다.



또 미시는 앤트로픽 등 AI 업체들의 최신 모델이 파괴적 혁신 도래에 대한 기대를 앞당겼다며 "시장은 파괴적 혁신이 이렇게 빠르게 진행될 것이라 생각하지 못했기 때문에 반응이 느렸다"라고 평가했습니다.



이어 "투자자들은 파괴적 혁신 위험과 관련해 신용 위험을 바라보는 평가 방식을 전반적으로 재조정해야 한다"며 "왜냐하면, 이것은 2027년이나 2028년에 벌어질 이슈가 아니기 때문"이라고 말했습니다.



AI발 파괴적 혁신에 따른 기업대출 부실화가 당장 올해 본격적으로 가시화될 수 있다는 겁니다.



월가에서는 AI 도구가 전문 기업용 소프트웨어의 역할을 대신할 것이라는 관측에 최근 소프트웨어 업종 주가가 동반 급락한 데 이어 AI의 파괴적 혁신이 기존 사업 모델에 타격을 가할 것이란 우려가 다른 업종으로 확산하는 모양새입니다.



앤트로픽이 내놓은 AI 도구 '클로드 코워크' 등이 기존 소프트웨어를 대체할 수도 있다는 우려가 불거졌기 때문입니다.