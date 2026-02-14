1. 설 연휴 첫날 곳곳 정체…오전 11시부터 정체 극심



설 연휴 첫날인 오늘(14일) 귀성 차량이 몰리며 고속도로 정체가 시작됐습니다. 귀성길 정체는 오전 11시쯤 절정에 달했다가 오후 6시가 지나서부터 조금씩 해소될 전망입니다.



2. "다주택자 대출 연장 공정한가"…실태파악 착수



이재명 대통령이 SNS를 통해 투기용 다주택 취득에 금융 혜택까지 주는 것은 문제가 있다며, 다주택자 대출연장이 공정하냐고 물었습니다. 청와대는 대출 실태를 파악하겠다고 밝혔습니다.



3. "음주 후 투약 위험 알고 있었다"…살인죄 검토



약물이 든 음료로 남성 2명을 숨지게 한 20대 여성 피의자가 술을 마시고 해당 약물을 먹으면 위험하다는 사실을 알고 있었다고 경찰에 진술했습니다. 경찰은 범행에 고의성이 있다고 보고 살인죄 추가 적용을 검토하고 있습니다.



4. "두 번째 항모, 곧 이란으로"…반정부 세력 지원 정황



트럼프 대통령이 이란과 핵 관련 합의에 이르지 못하면 충격적인 상황이 올 거라며 인근 지역에 두 번째 항공모함을 곧 출발시키겠다고 말했습니다. 이런 가운데 미국 정부가 이란 내에 반정부 세력을 직접 지원했다는 정황이 또 나왔습니다.