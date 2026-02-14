미중 외교장관 뮌헨서 회담…4월 트럼프 방중 조율 주목

▲ 뮌헨서 회담한 마코 루비오 미 국무장관과 왕이 중국 외교부장

도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 4월 중국 방문 구상을 여러 차례 거론한 가운데 미국과 중국의 외교 수장이 현지시간 13일 독일 뮌헨에서 회담했습니다.AP·AFP통신에 따르면 마코 루비오 미 국무장관과 왕이 중국 공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장은 이날 뮌헨안보회의 참석 계기로 현지에서 약 1시간 동안 회동했습니다.두 사람은 악수 후 회담을 시작했으며, 기자들 앞에서 공개 발언은 없었습니다.루비오 장관과 왕 부장은 앞서 지난해 7월 말레이시아에서 만난 데 이어 이번에 두 번째로 대면 회담을 진행했습니다.트럼프 대통령은 작년 10월 부산에서 시진핑 중국 국가주석과 회담한 뒤 자신의 4월 방중과 시 주석의 연말 방미에 대해 여러 차례 언급한 바 있습니다.그러나 중국 측은 미중 정상의 상호 방문을 통한 회담 계획에 대해 아직 구체적인 입장을 밝히지 않고 있습니다.따라서 루비오 장관과 왕 부장은 두 정상의 왕래 계획을 비롯한 올해 미중 간 고위급 외교 일정을 논의한 것으로 보입니다.최근 종료된 미국과 러시아 간 전략핵무기 제한 협정 (신전략무기감축조약·뉴스타트)을 대체할 핵 군축 협상에 중국이 참여하는 문제에 대해서도 의견을 나눴을지도 주목됩니다.앞서 미국시간으로 지난 4일 트럼프 대통령과 시 주석이 올해 첫 전화 통화를 했는데, 당시 트럼프 대통령은 미국산 석유·가스 판매를 포함한 무역에 방점을 찍었고, 시 주석은 대만에 대한 미국의 무기 판매를 문제 삼는 등 대만 관련 사안을 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)