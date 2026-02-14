미국 국방차관 "미국 의존 나토, 새 현실 적응해 안보부담 분담해야"

▲ 엘브리지 콜비 미국 국방부 정책차관

엘브리지 콜비 미국 국방부(전쟁부) 정책차관은 현지시간 13일 미국과 함께 북대서양조약기구(NATO·나토)의 한 축을 구성하는 유럽이 충분한 국방 자원을 갖춰 동맹 간 안보 부담을 분담해야 한다는 점을 거듭 강조했습니다.콜비 차관은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 피트 헤그세스 국방장관을 대신해 벨기에 브뤼셀에서 전날 열린 나토 국방장관회의에 참석한 결과를 전했습니다.콜비 차관은 해당 회의에서 "변화하는 안보 환경과 나토가 창설 당시의 비전으로 어떻게 돌아가야 하는지에 대한 연설을 했다"며 "(이는) 냉전 이후 모델이 아닌 자원이 잘 갖춰지고 유능한 유럽 군대를 통한 동맹 간 부담 분담"이라고 밝혔습니다.그는 나토의 버전을 냉전 때와 냉전 후, 현재 등 3가지 시기로 나눈 뒤 '나토 1.0'에 대해 "각자 책임을 다하는 강력하고 자립적인 국가들의 동맹이었다"며 "그러나 냉전 후 '나토 2.0'은 미국에 지나치게 의존하며 핵심 목적에서 벗어났다"고 지적했습니다.특히 트럼프 2기 행정부에서 새롭게 도출된 국가안보전략(NSS)과 국방전략(NDS)이 "냉전 이후 시대에 대한 기존 가정에 도전해야 하는 새로운 지정학적 시대에 있다"며 '나토 3.0'의 경우 "강대국 경쟁의 이 시기에 나토는 새로운 현실에 적응해야 한다"고 촉구했습니다.콜비 차관은 이어 "나토 3.0은 강력하고 항구적 동맹이 될 것이다. 지난해 헤이그 (나토) 정상회의에서 합의된 군사비 지출 약속은 현 안보 환경과 유럽 외 지역에서의 미국의 공약에 부합한다"고 전했습니다.콜비 차관이 언급한 '강대국 경쟁 시기'는 미국과 중국 간 글로벌 패권을 둘러싸고 치열한 전략경쟁이 펼쳐지고 있다는 점을 의미하는 것으로 보입니다.미국의 대외 안보정책 초점이 대중국 견제에 집중되고 있는 만큼 유럽이 군사력을 키워 러시아발 위협을 자체적으로 막을 수 있어야 한다고 재차 촉구한 것입니다.이는 트럼프 2기 행정부 들어 인도·태평양 지역 동맹인 우리나라에도 요구해온 사안입니다.미국은 최근 발표한 새 국방전략(NDS)에서도 북한의 재래식 전력에 의한 위협 대응은 한국이 주도적으로 책임져야 한다는 기조를 드러낸 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)