러, 기준금리 15.5%로 6연속 인하…추가 인하 신호

▲ 러시아 중앙은행 전경

러시아 중앙은행은 현지시간 13일 기준금리를 연 15.5%로 기존보다 0.5%포인트 인하했습니다.러시아 중앙은행은 올해 처음으로 개최한 기준금리 회의에서 이같이 결정하고, 추가 인하 가능성을 시사했다고 현지 매체 RBC가 보도했습니다.러시아 기준금리는 지난해 6월 연 21%에서 20%로 내려간 이후 6회 연속으로 인하됐습니다.로이터 통신은 경제 전문가 24명을 대상으로 한 사전 조사에서 16명이 기준금리 동결을 예상했고 8명만 0.5%포인트 인하를 전망했다면서 러시아 중앙은행이 이외의 선택을 한 것으로 내다봤습니다.러시아 중앙은행은 "인플레이션 둔화의 지속 가능성과 기대 인플레이션의 역학 관계에 기반해 차기 회의에서 추가 기준금리 인하 필요성을 평가할 것"이라고 밝혔습니다.최근 둔화한 러시아 경제 성장이 기준금리 인하 결정으로 이어진 것으로 분석됩니다.블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 지난 3일 정부 경제 회의에서 경제 성장률을 회복하라고 지시했습니다.또, 중앙은행은 연말까지 평균 기준금리 전망치 범위를 13∼15%에서 13.5∼14.5%로 좁혔고, 내년 평균 기준금리 전망치를 7.5∼8.5%에서 8∼9%로 조정했습니다.러시아의 올해 경제 성장률은 0.5∼1.5%, 내년 경제 성장률은 1.5∼2.5%로 예상했습니다.(사진=연합뉴스)