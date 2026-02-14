프랑스 마예, 바이애슬론 2관왕…'불륜 논란' 선수는 3위

이미지 확대하기

바이애슬론 남자 20km 개인 경기를 마치고 '깜짝' 불륜 고백으로 화제를 불러일으킨 스투를라 홀름 레그레이드(노르웨이)가 남자 10km 스프린트에서 동메달을 추가하며 '강철 멘털'을 과시했습니다.레그레이드는 어제(13일, 한국시간) 이탈리아 안테르셀바 바이애슬론 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 바이애슬론 남자 10km 스프린트에서 23분 9초 0을 기록하며, 캉탱 피용 마예(프랑스·22분 53초 1)와 베틀레 쇼스타드 크리스티안센(노르웨이·23분 06초 8)에 이어 동메달을 목에 걸었습니다.레그레이드는 실력보다 방송 생중계 인터뷰를 통해 자신의 불륜 사실을 공개해 더 유명해진 선수입니다.그는 지난 10일 남자 20km 개인 경기에서 동메달을 획득한 후 노르웨이 방송사 NRK와 인터뷰에서 "6개월 전 제 인생의 사랑을 만났다. 세상에서 가장 아름답고 다정한 사람이었다"라며 "3개월 전 인생 최대 실수를 범했다. 그녀를 두고 바람을 피웠다"라고 털어놔 시청자들을 깜짝 놀라게 했습니다.이어 "지금 이런 말을 해서 무엇을 얻을 수 있을지 모르겠지만 최근 운동은 뒷전이었다. 메달을 그녀와 나누고 싶다"라고 읍소했습니다.레그레이드의 황당한 불륜 고백에 여자 친구는 인터뷰를 통해 "이런 상황에 놓이길 원하지 않았다. 전 세계인 앞에서 외도 사실이 아닌 사랑을 고백했어도 좋은 기분이 아니었을 것"이라며 "불륜을 절대 용서할 수 없다"라고 일축했습니다.느닷없는 불륜 고백 때문에 팀 동료에게 곱지 않은 시선을 받은 레그레이드는 위축될 뻔도 했지만 '강력한 멘털'로 훈련에 집중하며 이번 대회 자신의 두 번째 동메달을 따내는 괴력을 발휘했습니다.그는 사격에서 단 한 차례 실수도 없이 은메달까지 노렸지만, 대표팀 동료 크리스티안센에게 2.2초 차로 밀렸습니다.우승한 마예는 혼성 계주 4×6km 계주에 이어 2관왕을 차지했습니다.마예는 '무결점 사격'과 무서운 막판 스퍼트로 크리스티안센을 13.7초 차로 따돌리고 금메달의 주인공이 됐습니다.한국의 최두진(포천시청)은 엎드려쏴에서 3발을 실수하는 아쉬움 속에 28분 5초 7로 결승선을 통과하며 최하위인 90위에 그쳤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)