'당원권 정지 1년' 중징계…"비겁한 공천권 강탈"

국민의힘 윤리위원회가 친한동훈계 배현진 의원에게 '당원권 정지 1년'의 중징계 처분을 내렸습니다. 이 결정이 유지되면 서울시당 위원장인 배 의원은 서울 공천권을 행사할 수 없게 되는데, 장동혁 대표 측이 윤리위를 통해 공천권을 강탈한 거라고 반발했습니다.



국민의힘 서울시당위원장인 배현진 의원은 한동훈 전 대표 제명 반대 성명서를 시당 전체 의사인 것처럼 알렸다는 의혹과 한 누리꾼의 가족으로 추정되는 아이의 사진을 무단으로 SNS에 게시했다는 이유 등으로 국민의힘 중앙윤리위원회에 지난달 말 제소됐습니다.



윤리위는 어제(13일) 배 의원에게 '당원권정지 1년'의 중징계를 결정했습니다.



아동 사진 게재만 징계 사유로 인정했고, 성명서 작성 건은 판단을 유보했습니다.



윤리위 결정에 따라 당 지도부가 서울시당을 사고 시당으로 지정하면, 배 의원은 시당위원장직도 잃게 됩니다.



배 의원은 기자회견을 통해 강하게 반발했습니다.



[배현진/국민의힘 의원 : 장동혁 지도부는 기어이 중앙윤리위원회 뒤에 숨어서 서울의 공천권을 강탈하는 비겁하고 교활한 선택을 했습니다.]



서울시당 공천권을 사유화하려는 거라는 주장입니다.



[배현진/국민의힘 의원 : 장동혁 지도부의 생존 방식은 지금 국민 여러분께서 지켜보고 계시듯 당내 숙청뿐입니다.]



기자회견에는 국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표도 함께했습니다.



한 전 대표는 SNS에 올린 글에서 배 의원에 대한 징계는 "정권 폭주를 견제해야 할 중대한 선거를 노골적으로 포기하는 것이자 공당으로서 자해하는 것"이라면서 계엄을 옹호하고 부정선거 음모론을 따르는 '윤 어게인' 당권파들이 국민의힘을 공산당식 숙청 정당으로 만들고 있다"고 성토했습니다.



윤리위 발표 전 장동혁 대표는 징계 사유에 어떤 조치도 않는다면 당의 기강 확립에 문제가 생긴다는 뜻을 밝혔습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 윤리위에 징계를 요청한 사항에 대해서 아무런 조치를 하지 않는 것 또한 저는 문제가 된다고 생각하고요.]



국민의힘 소장파 의원 모임은 계속되는 징계 조치는 정당 민주주의의 모습이 아니라며 모든 징계 절차를 중단해달라고 당 지도부에 요구했습니다.



