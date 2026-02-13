백악관 "최악 범죄자 표적 이민단속, 미네소타 포함해 계속"

▲ 미국 미네소타주 이민단속 작전

미국 백악관은 현지시간 13일 미네소타주에서 벌여온 집중적인 이민단속 작전 '메트로 서지'가 종료됐지만, 범죄를 저지른 불법체류자에 대한 단속은 미 전역에서 지속할 방침이라고 밝혔습니다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 "미네소타 메트로 서지 작전은 완전한 성공을 거뒀으며 미네소타에서만 4천 명의 불법체류 범죄자를 구금하고 추방했다"며 "작전은 종료됐지만, 미네소타에서의 이민 단속은 절대 멈추지 않을 것"이라고 말했습니다.레빗 대변인은 트럼프 행정부의 강경 이민정책을 둘러싼 여야 대치로 국토안보부 예산안이 처리되지 못해 미 동부시간 14일 0시 1분부터 해당 부처가 셧다운(연방정부 일시적 업무 중단)되는 것에 대해선 "민주당이 정치적·당파적 이유로 정부를 또 다시 셧다운으로 몰아가고 있다"고 야당을 비난했습니다.그는 셧다운으로 인해 국토안보부 소속 기관인 연방재난관리청(FEMA), 해안경비대, 교통안전청(TSA) 직원들이 무급으로 근무하게 되는 점을 언급하며 "트럼프 대통령과 백악관에 이는 용납할 수 없는 일이며, 우리는 정부를 계속 운영하기 위해 모든 선의의 노력을 했다"고 전했습니다.