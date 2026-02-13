미 재무, 철강 관세 완화 질문에 "적용 범위 축소될지 지켜봐야"

▲ 스콧 베선트 미국 재무장관

스콧 베선트 미국 재무장관은 현지시간 13일 트럼프 행정부가 철강·알루미늄 제품에 대한 일부 관세를 완화할 계획이 있는지에 대해 관세 적용 범위가 좁혀질지 지켜봐야 한다고 밝혔습니다.베선트 장관은 이날 CNBC 방송 인터뷰에서 관련 질문을 받고 "여기서 대통령보다 앞서 나가지는 않겠다"며 "(관세 적용 범위에 대한) 일종의 축소(narrowing)가 있을지 지켜봐야 할 것"이라고 답했습니다.파이낸셜타임스(FT)는 이날 트럼프 대통령이 철강·알루미늄 제품에 대한 일부 관세를 완화할 계획이라고 보도했습니다.트럼프 행정부는 지난해 철강·알루미늄 수입에 50%의 관세를 부과하고, 철강·알루미늄 파생 제품으로까지 관세를 확대한 바 있습니다.FT가 인용한 소식통들에 따르면 트럼프 행정부는 일부 제품에 대해 관세를 면제하고 제품 목록 확대를 중단하는 한편, 특정 제품에 대해선 좀 더 목표를 명확히 한 국가안보 조사에 착수하는 방안을 계획하는 것으로 전해졌습니다.베선트 장관은 이와 관련해 이날 인터뷰 전에 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표와 통화했다고 전했습니다.그는 "오늘 보도된 내용이 훌륭하다고 생각하지 않는다"고 전제한 뒤 "내가 이해하기로는, 만약 어떤 조치라도 취해진다면 그것은 일부 부수 품목에 대한 일종의 명확화가 될 것"이라고 말했습니다.그러면서도 "이는 대통령의 결정 사항"이라고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)