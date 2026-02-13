'연패는 없다' 정관장, 수원 kt에 74대 65 역전승… 단독 2위로

▲ 정관장과 kt의 경기 장면

프로농구 안양 정관장이 수원 kt를 물리치고 단독 2위로 올라섰습니다.정관장은 오늘(13일) 안양 정관장 아레나에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 홈 경기에서 kt를 74대 65로 제압했습니다.직전 선두 창원 LG와의 맞대결에서 패한 정관장은 오늘로 26승 14패를 쌓아 원주 DB를 3위로 밀어내고 단독 2위가 됐습니다.LG와는 2경기 차입니다.반면 5위 kt는 20승 21패를 기록, 한 경기를 덜 치른 6위 부산 KCC(19승 20패)와의 승차가 사라지며 살얼음판 순위 경쟁을 이어가게 됐습니다.kt가 1쿼터 극심한 빈공에 시달린 사이 정관장이 먼저 주도권을 잡았습니다.kt는 1쿼터에 시도한 2점 슛 5개를 모두 놓쳤고, 3점 슛 역시 8개 중 단 하나를 넣어 야투 성공률 단 8％에 그쳤습니다.2쿼터 들어 공격 템포를 끌어올린 kt는 골 밑을 집중 공략하며 추격에 나섰고, 34대 33으로 역전해 한 점 차 앞선 채 전반을 마쳤습니다.후반 시작과 함께 '캡틴' 김선형의 외곽포로 포문을 연 kt는 데릭 윌리엄스의 연속 득점과 아이재아 힉스, 강성욱의 3점포 지원 사격을 묶어 흐름을 가져왔습니다.그러나 위기의 순간, 정관장에는 박지훈이 있었습니다.박지훈은 팀이 44대 55로 뒤지던 3쿼터 종료 약 2분 전 3점 슛 두 방을 연속으로 꽂아 넣으며 추격의 불씨를 살렸고, 마지막 쿼터에서도 연속 득점포를 가동하며 59대 58 재역전을 이끌었습니다.여기에 경기 내내 상대 수비에 막혀 고전하던 '슈퍼 루키' 문유현이 경기 종료 1분 49초 전, 팀이 67대 62로 앞선 상황에서 결정적인 2점 슛을 꽂아 넣으며 정관장의 리드를 굳혔습니다.이어 김경원이 경기 종료 40초를 남기고 승부에 쐐기를 박는 깔끔한 3점 슛을 터뜨리며 사실상 승부를 결정지었습니다.kt는 65대 71로 뒤진 막판 추격 기회에서 윌리엄스가 자유투 3개를 모두 놓쳐 아쉬움을 삼켰습니다.정관장에서는 박지훈이 18점 6어시스트로 공격을 지휘했고, 김경원이 16점을 올리며 승리를 쌍끌이했습니다.렌즈 아반도는 8점 6리바운드 3블록슛으로 공수 양면에서 활약했습니다.kt에서는 강성욱이 14점 4리바운드로 분전했으나 팀 패배에 고개를 숙였습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)