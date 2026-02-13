일본, 나가사키 불법 조업 중국인 선장 체포 하루 만에 석방

일본 정부가 규슈 나가사키현 앞바다에서 불법 조업을 했다며 40대 중국인 선장을 체포했다가 하루 만에 석방했습니다.



교도통신과 NHK 등에 따르면 일본 수산청은 어제 나가사키현 고토시 메시마 등대에서 남서쪽으로 약 165km 떨어진 일본 배타적경제수역(EEZ) 내에서 정지 명령을 거부하고 도주한 혐의로 중국 어선 1척을 나포했습니다.



이는 일본 수산청이 2022년 이후 중국 어선을 나포한 첫 사례이며, 수산청의 올해 첫 외국 어선 나포라고 교도통신이 전했습니다.



중국 어선은 고등어와 전갱이 등을 잡는 선박으로, 나포 당시엔 선장을 포함해 11명이 탑승했던 것으로 알려졌습니다.



다만, 수산청은 담보금을 지불하겠다는 서류를 받아 오늘 중국인 선장을 석방했다고 교도통신이 전했습니다.



지난해 11월 다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 시사 발언으로 중국과 일본이 첨예한 갈등을 겪는 상황에서 양측이 갈등 고조를 막기 위해 상황 관리에 나선 것으로 보입니다.



양국 정부는 오늘 논평에서 상대를 자극하지 않는 모습을 보였습니다.



일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 오늘 오전 기자회견에서 관련 사안은 수사 중이라며 "외국 어선의 불법 조업 방지를 위해 앞으로도 의연하게 대응하며 단속해 갈 것"이라고 말했습니다.



중국도 자국 어민 체포에 관해서는 비교적 절제된 톤으로 일본에 '안전 보장'을 요청했습니다.



린젠 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 "일본이 중·일 어업협정을 엄격히 준수하고 공정하게 법 집행을 해 중국 선원의 안전과 합법적 권익을 보장해 주기를 희망한다"고 전했습니다.



2010년에도 양국이 영유권 분쟁 중인 센카쿠(중국명 댜오위다오) 열도 해역에서 일본 순시선이 중국 어선을 나포하고 중국인 선장을 구금해 양국 간 갈등이 불거진 바 있습니다.



당시 중국 정부는 희토류 수출 통제, 일본 여행 축소 등으로 일본에 강한 압박을 가했고, 일본은 결국 중국인 선장을 재판에 넘기지 않고 석방했습니다.