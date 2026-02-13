뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

핸드볼 리그 인천시청, 서울시청 격파…7연패 끝 시즌 첫 승

편광현 기자
작성 2026.02.13 21:06 조회수
핸드볼 리그 인천시청, 서울시청 격파…7연패 끝 시즌 첫 승
▲ 13일 부산시설공단과 경기에서 슛을 던지는 경남개발공사 김연우

인천시청이 핸드볼 H리그에서 개막 7연패의 사슬을 끊고 마침내 시즌 첫 승리를 거두었습니다.

인천시청은 오늘(13일) 서울 송파구 티켓링크 라이브 아레나에서 열린 신한 SOL뱅크 2025-2026 핸드볼 H리그 여자부 2라운드 서울시청과의 경기에서 접전 끝에 30대 29로 이겼습니다.

1라운드 7전 전패라는 최악의 부진에 빠졌던 인천시청은 2라운드 첫 경기에서 승전고를 울리며 반등의 발판을 마련했습니다.

승부는 경기 막판에 갈렸습니다.

종료 약 5분 전까지 28대 28로 팽팽히 맞서던 인천시청은 신다래의 득점과 차서연의 속공이 잇따라 터지며 2골 차로 달아나 승기를 잡았습니다.

서울시청은 종료 직전 조은빈의 7m 스로로 한 점 차까지 추격했으나, 끝내 동점을 만들지 못한 채 무릎을 꿇었습니다.

인천시청은 임서영이 7골을 몰아치며 공격을 주도했고, 강샤론이 4골과 도움 5개를 기록하며 승리에 힘을 보탰습니다.

앞서 열린 경기에서는 부산시설공단과 경남개발공사가 25대 25로 비기며 승부를 가리지 못했습니다.

(사진=한국핸드볼연맹 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 특집 바로 가기
편광현 기자 사진
편광현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지