뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

손경식 경총 회장 5연임할 듯…24일 이사회서 의결

고정현 기자
작성 2026.02.13 19:17 조회수
손경식 경총 회장 5연임할 듯…24일 이사회서 의결
▲ 손경식 한국경영자총협회 회장(왼쪽)이 지난해 11월 서울 마포구 경총회관에서 김지형 경제사회노동위원회 위원장과 만나 대화하고 있다

손경식 한국경영자총협회(경총) 회장이 5번째 연임에 성공했습니다.

오늘(13일) 재계에 따르면 경총은 지난 11일 회장단 회의를 열어 손 회장을 만장일치로 재추대하기로 뜻을 모았습니다.

경총은 오는 24일 정기 이사회와 총회에서 손 회장 연임 안건을 상정해 의결할 예정입니다.

손 회장은 2018년 3월 2년 임기의 경총 회장에 처음 선임됐습니다.

이번 총회에서 5연임이 결정되면 손 회장은 2028년까지 10년간 경총을 이끌게 됩니다.

당초 손 회장은 이번 회장단 회의에서 연임을 고사한다는 뜻을 밝혔지만, 기업들은 다음 달 10일 시행을 앞둔 노조법 2·3조 개정안(노란봉투법) 등 산적한 노사 현안에 적극적으로 대응하려면 연임이 필요하다고 강력히 주장한 것으로 알려졌습니다.

손 회장은 지난 5일 열린 한국최고경영자포럼에서 노란봉투법 시행, 정년 연장 및 근로 시간 개편 논의 등으로 산업 현장의 혼란이 우려된다고 지적한 바 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
고정현 기자 사진
고정현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지