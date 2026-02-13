'이기적 유전자' 도킨스도 엡스타인 파일에 등장

▲ 엡스타인 문건 공개 나선 미 법무부

과학 교양서 '이기적 유전자'로 잘 알려진 영국 진화생물학자 리처드 도킨스의 사진과 이름이 미국 억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인 파일에 등장한다고 영국 일간 더타임스가 보도했습니다.최근 미국 법무부가 추가 공개한 엡스타인 파일에는 도킨스 전 옥스퍼드대 교수가 2014년 미국 애리조나에서 열린 한 콘퍼런스 만찬에서 엡스타인과 한 테이블에 앉아 대화하는 모습을 찍은 사진이 포함돼 있습니다.이 테이블은 엡스타인의 비영리재단을 위해 마련된 자리였습니다.엡스타인의 재단은 수년간 이 행사에 2만5천 달러(약 3천600만 원)를 기부한 것으로 파악된다고 더타임스는 전했습니다.그다음 해인 2015년 5월 엡스타인은 제3자에게 "뭘 하고 있느냐"고 쓴 이메일에 답신으로 "도킨스, 크라우스와 종교 논쟁 중"이라고 썼습니다.도킨스는 더타임스에 엡스타인과 친분이 없고 교류를 추구한 적도 없으며 어떤 상호작용도 기억나지 않는다고 말했습니다.그는 "많은 콘퍼런스에 가는데 대개 기억에 남지 않는 만찬이 있다. 그 만찬에 대한 기억은 없다"고 말했습니다.또한 '종교 논쟁'에 대해서도 "그런 대화가 있었던 것 같지 않다"고 했습니다.문제의 만찬은 캐나다·미국 이론물리학자인 로런스 크라우스가 애리조나주립대에서 운영한 '기원(Origins) 프로젝트' 5주년 기념행사 중 하나였습니다.다른 이메일에서 엡스타인은 이 행사에 '여자애들 2명'과 함께 왔다고 썼고 크라우스에게 도킨스와 만날 수 있는지를 묻기도 했습니다.도킨스가 엡스타인 의혹을 깊이 알고 있었거나 부적절한 행위를 목격했다는 증거는 없습니다.그러나 이 신문은 도킨스가 2014년 엡스타인을 만나기 전 이미 성범죄 유죄 선고를 알았고 엡스타인과 친분으로 비판받은 동료 학자 크라우스에 동정적 입장이었을 가능성을 보여주는 정황은 있다고 전했습니다.엡스타인 파일에 따르면 과학연구 출판 전문 에이전트인 존 브로크먼은 2011년 엡스타인에게 도킨스의 이메일을 전달했습니다.도킨스는 이 이메일에서 엡스타인을 옹호했다는 이유로 크라우스와 관련 행사를 보이콧하려는 움직임이 있다고 알렸습니다.그러면서 엡스타인과 미 당국의 형량 거래가 피해자 변호인들의 반대에 부딪혔고 크라우스가 엡스타인을 옹호했다가 비판받는다는 내용을 보도한 기사의 링크를 넣었습니다.이에 대해서 도킨스는 "엡스타인이 복역했다는 것은 알고 있었지만 상세한 내용은 몰랐고 그 사건을 면밀히 지켜보지도 않았다"며 "지금 알고 있는 것으로는 그의 범죄가 혐오스럽다고 생각한다"고 해명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)