이연우, 설날씨름대회 매화장사 등극… 통산 8번째 황소 트로피

▲ 매화장사 이연우

거제시청 이연우가 설날장사씨름대회에서 통산 8번째로 매화급(60kg 이하) 정상에 올랐습니다.이연우는 오늘(13일) 충남 태안군 태안종합체육관에서 열린 대회 매화급 결정전에서 김채오(안산시청)를 2대 0으로 완파하고 매화장사 타이틀을 차지했습니다.이연우는 첫판 잡채기에 이어 두 번째 판 뿌려치기까지 성공하며 압도적인 기량을 선보였습니다.이어진 국화급(70kg 이하) 결정전에서는 이유나(안산시청)가 이세미(구례군청)를 2대 0으로 꺾고 생애 첫 국화장사에 등극했습니다.밀어치기와 들배지기를 앞세운 이유나는 데뷔 3년 차에 마침내 첫 장사 타이틀을 거머쥐는 기쁨을 누렸습니다.무궁화급(80kg 이하)에서는 김하윤(거제시청)이 박민지(영동군청)에게 2대 1 역전승을 거두며 통산 8번째(국화 5회·무궁화 3회) 장사 자리에 올랐습니다.첫판을 내줬던 김하윤은 잡채기와 들배지기로 전세를 뒤집으며 역전극을 완성했습니다.한편, 여자부 단체전 결승에서는 안산시청이 괴산군청을 4대 2로 물리치고 우승컵을 들어 올렸습니다.(사진=한씨름협회 제공, 연합뉴스)