K리그2 파주, 토트넘 출신 아모스 영입…중원 전력 강화

편광현 기자
작성 2026.02.13 19:14 조회수
토트넘 출신 미드필더 아모스 (사진=파주 프런티어 FC 제공, 연합뉴스)
▲ 토트넘 출신 미드필더 아모스

2026시즌 프로축구 K리그2 입성을 앞둔 파주 프런티어 FC가 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼 출신의 미드필더 루크 아모스를 영입했다고 오늘(13일) 밝혔습니다.

잉글랜드 U-18 국가대표 출신인 아모스는 2006년부터 10년간 토트넘 홋스퍼 아카데미에서 성장한 실력파 미드필더입니다.

특히 2018-2019시즌 EPL 개막전인 뉴캐슬전에서 손흥민(현 LAFC)과 함께 그라운드를 누비며 데뷔전을 치러 국내 팬들에게도 이름이 알려진 바 있습니다.

아모스는 토트넘 이후 잉글랜드 챔피언십(2부) 퀸즈파크 레인저스(QPR)로 이적해 총 95경기에서 8골을 기록하는 등 주전급으로 활약하며 풍부한 경험을 쌓았습니다.

키 179cm의 다부진 체격을 갖춘 아모스는 왕성한 활동량과 간결한 패스 전개가 강점입니다.

수비형과 중앙 미드필더를 모두 소화할 수 있는 멀티 자원인 만큼, 파주의 중원에 무게감을 더해줄 것으로 기대됩니다.

한국 무대에 첫발을 내딛는 아모스는 "손흥민 선수의 나라인 한국에 오게 되어 기쁘다"며 "투지 넘치는 플레이로 팀의 K리그2 안착에 기여하겠다"고 포부를 밝혔습니다.

(사진=파주 프런티어 FC 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
