뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

임명 5개월 만에 "내란 연루"…대장 또 직무 배제

김태훈 국방전문기자
작성 2026.02.13 20:34 조회수
PIP 닫기
<앵커>

국방부가 오늘(13일) 강동길 해군참모총장을 직무에서 배제했습니다. 12.3 내란 연루 혐의가 뒤늦게 파악됐다는 건데, 어제 육군 지상작전사령관에 이어 이틀 연속으로 4성 장군이 직무에서 배제된 셈입니다.

김태훈 국방전문기자입니다.

<기자>

[정빛나/국방부 대변인 : 국방부는 내란 사건과 관련해 의혹이 식별됨에 따라 해군참모총장을 오늘부로 직무(에서) 배제했습니다.]

국방부가 오늘 밝힌 강동길 해군참모총장에 대한 의혹은 12.3 계엄 당시 합참 군사지원본부장으로서 박안수 계엄사령관의 요청을 받고, 합참 계엄과에 계엄사령부 상황실을 구성하라는 지시를 했다는 겁니다.

국방부 관계자는 "충남 계룡대의 육군본부 장교들이 서울 용산 국방부로 와 계엄사를 세우기 전까지 계엄 사무를 유지할 상황실이 설치됐어야 했는데, 강 총장이 그 구성에 중요한 역할을 했다"고 전했습니다.

강 총장은 조사 과정에서 상황실 구성 지시 혐의를 인정한 걸로 알려졌습니다.

국방부는 직무배제와 동시에 징계 절차에도 착수했습니다.

어제 이미 '내란 공무원 조사 TF'의 활동 결과가 발표됐는데, 그보다 하루 늦게 강 총장 직무배제를 발표한 이유에 대해서, 국방부는 "강 총장 의혹을 다소 늦게 파악했다"고 설명했습니다.

강 총장은 방첩사 소속 인사들을 빼면, 12.3 계엄 때문에 인사조치된 '육군 소속이 아닌 유일한 장군'으로 기록됐습니다.

어제, 주성운 육군 지상작전사령관에 이어 오늘, 강동길 해군참모총장이 직무에서 배제됨에 따라, 지난해 9월, 이재명 정부에서 진급한 4성 대장 7명 가운데 2명이나 임명된 지 불과 5개월 만에 교체될 걸로 보입니다.

국방부 관계자는 임명 당시 검증이 제대로 안 됐던 이유와 관련해, "장기화한 지휘 공백을 푸는 게 최우선이었기 때문에 내밀한 영역까지 검증하기엔 시간 제약이 있었다"고 말했습니다.

(영상취재 : 김현상, 영상편집 : 위원양, 디자인 : 장채우)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김태훈 국방전문기자 사진
김태훈 국방전문기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지