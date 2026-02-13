임명 5개월 만에 "내란 연루"…대장 또 직무 배제

<앵커>



국방부가 오늘(13일) 강동길 해군참모총장을 직무에서 배제했습니다. 12.3 내란 연루 혐의가 뒤늦게 파악됐다는 건데, 어제 육군 지상작전사령관에 이어 이틀 연속으로 4성 장군이 직무에서 배제된 셈입니다.



김태훈 국방전문기자입니다.



<기자>



[정빛나/국방부 대변인 : 국방부는 내란 사건과 관련해 의혹이 식별됨에 따라 해군참모총장을 오늘부로 직무(에서) 배제했습니다.]



국방부가 오늘 밝힌 강동길 해군참모총장에 대한 의혹은 12.3 계엄 당시 합참 군사지원본부장으로서 박안수 계엄사령관의 요청을 받고, 합참 계엄과에 계엄사령부 상황실을 구성하라는 지시를 했다는 겁니다.



국방부 관계자는 "충남 계룡대의 육군본부 장교들이 서울 용산 국방부로 와 계엄사를 세우기 전까지 계엄 사무를 유지할 상황실이 설치됐어야 했는데, 강 총장이 그 구성에 중요한 역할을 했다"고 전했습니다.



강 총장은 조사 과정에서 상황실 구성 지시 혐의를 인정한 걸로 알려졌습니다.



국방부는 직무배제와 동시에 징계 절차에도 착수했습니다.



어제 이미 '내란 공무원 조사 TF'의 활동 결과가 발표됐는데, 그보다 하루 늦게 강 총장 직무배제를 발표한 이유에 대해서, 국방부는 "강 총장 의혹을 다소 늦게 파악했다"고 설명했습니다.



강 총장은 방첩사 소속 인사들을 빼면, 12.3 계엄 때문에 인사조치된 '육군 소속이 아닌 유일한 장군'으로 기록됐습니다.



어제, 주성운 육군 지상작전사령관에 이어 오늘, 강동길 해군참모총장이 직무에서 배제됨에 따라, 지난해 9월, 이재명 정부에서 진급한 4성 대장 7명 가운데 2명이나 임명된 지 불과 5개월 만에 교체될 걸로 보입니다.



국방부 관계자는 임명 당시 검증이 제대로 안 됐던 이유와 관련해, "장기화한 지휘 공백을 푸는 게 최우선이었기 때문에 내밀한 영역까지 검증하기엔 시간 제약이 있었다"고 말했습니다.



