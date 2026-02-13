민주당 검찰조작기소특위 위원장에 이성윤 선임…비당권파 반발

▲ 더불어민주당 이성윤 최고위원이 13일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 정치검찰 조작기소 대응 특별위원회 위원장에 이성윤 최고위원이 선임되자 비당권파가 철회를 요구하면서 반발했습니다.정청래 대표와 가까운 당권파로 분류되는 이 최고위원은 최근 당청 이상기류 진원으로 꼽히는 2차 종합특검 후보를 추천한 당사자여서 특위 위원장으로 부적절하다는 게 비당권파의 논리입니다.민주당은 오늘(13일) 최고위원회의에서 한준호 전 최고위원의 경기도지사 출마로 공석이 된 특위 위원장에 이 최고위원을 선임했습니다.박수현 수석대변인은 "관례에 따라 최고위원들이 순서대로 맡게 된 것"이라고 설명했습니다.이에 비당권파 친명계인 한준호 전 최고위원은 페이스북에 이 최고위원을 향해 "쌍방울 사건에서 이 대통령님을 겨눴던 변호사를 2차 특검 후보로 추천하는 과정에 깊이 관여했던 문제, 그 책임은 결코 가볍지 않다"며 "납득할 설명은 없었다. 제대로 된 사과도 없었다"고 비판했습니다.이어 "이 최고위원의 특위 위원장 임명은 철회돼야 한다"면서 오늘 불법 정치자금 수수 혐의 등에 대한 2심 판결에서 무죄가 나오자 민주당 복당 방침을 밝힌 소나무당 송영길 대표를 특위 위원장으로 추천했습니다.특위 부위원장을 맡았던 이건태 의원도 "불과 얼마 전 종합특검 후보에 대통령께 칼을 겨누던 자의 변호인을 추천하고도 사과 한마디 없이 버젓이 최고위원을 계속하는 이 의원을 임명한 것은 당원을 무시한 처사"라며 임명 취소를 정 대표에게 요구했습니다.정치검찰 조작기소 대응 특별위원회 위원을 맡고 있는 김성진, 김현철, 백종덕, 신알찬, 이희성 변호사도 입장문을 내고 "이 최고위원은 불과 며칠 전 2차 특검 후보 추천 과정에서 검찰에 부역하여 이재명 대통령에게 칼을 겨누었던 인사의 변호인을 특검 후보로 추천해 당 안팎에서 큰 논란을 일으킨 바 있다"며 정 대표에게 공식 면담과 이 최고위원에 대한 임명 철회를 요구했습니다.위원들은 "요구가 받아들여지지 않을 경우 특위 위원직에서 전원 사퇴할 것"이라고 밝혔습니다.앞서 민주당은 2차 종합특검 후보로 '불법 대북 송금 사건' 관련 재판에서 쌍방울 회장 변호를 맡았던 전준철 변호사를 추천했습니다.이를 두고 이 대통령이 질타성 반응을 내놓은 것으로 알려지면서 당청 이상기류가 있는 것 아니냐는 관측이 나왔습니다.전 변호사는 이 최고위원이 추천한 것으로 알려졌습니다.(사진=연합뉴스)