[날씨] '평소의 7배' 공기질 비상…짙은 안개 주의

설 연휴를 앞두고 공기 질이 비상입니다.



오늘(13일) 수도권과 강원 영서에는 올 첫 미세먼지 비상저감조치가 시행된 가운데 지금도 중부 곳곳에는 초미세먼지 주의보가 내려져 있습니다.



오후 한때 서울 강북구의 미세먼지 농도 세제곱미터당 140마이크로그램으로 평소 대비 7배나 높았는데요.



내일까지는 고농도 먼지가 머물면서 공기 질이 매우 안 좋겠습니다.



먼지는 모레 늦은 오후에 수도권 지역부터 해소되겠습니다.



설 연휴에 날씨로 인한 큰 불편은 없겠습니다.



다만 내일과 모레는 중부를 중심으로 안개가 짙게 껴서 교통 안전에 주의하셔야겠고요.



내일 낮까지 중부와 제주에는 약한 비가 오거나 빗방울 떨어지는 곳이 있겠고 동해안 지역은 대기가 건조한 가운데 바람도 강해서 성묘 가실 때 화재 조심하셔야겠습니다.



다음 주 월요일에는 동해안 지역의 건조함을 달래줄 눈 비 예보가 있고요.



대설특보 수준의 많은 눈이 예상됩니다.



설날과 연휴 마지막 날에는 대체로 맑을 것으로 보입니다.



날씨였습니다.



(남유진 기상캐스터)