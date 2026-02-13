"행동으로 보여주는, '편한 주장'이 될게요"

<앵커>



월드베이스볼클래식 대표팀 주장에 선임된 이정후 선수는 지금 샌프란시스코의 스프링캠프에서 한참 컨디션을 끌어올리고 있는데요. '권위적이지 않고 행동으로 보여주는 주장이 되겠다'는 포부를 밝혔습니다.



이성훈 기자가 전합니다.



<기자>



이정후는 올 시즌 새로 맡게 된 우익수 포지션에 적응하느라 구슬땀을 흘리고 있습니다.



외야 펜스의 모양이 홈구장 오라클 파크와 똑같은 스프링캠프 구장에서 1시간 이상 수비 훈련을 소화합니다.



[이정후/샌프란시스코 외야수 : 여기 애리조나 구장도 (홈구장과) 최대한 비슷하게 만들어 놓아서, (우익수도) 해왔던 자리고 큰 어려움 없이 잘하고 있습니다.]



2년 동안 한솥밥을 먹은 샌프란시스코의 동료들과는 스스럼없이 장난을 주고받는 친구가 됐습니다.



언어의 벽을 넘어 빅리그 팀에 녹아든 경험은 처음 맡는 대표팀 주장직을 수행할 때 활용할 생각입니다.



[이정후/샌프란시스코 외야수 : '이렇게 해라 저렇게 해라' 이거는 너무 구시대적인 것 같고, 저도 그런 스타일이 아니고, 그냥 저는 제가 행동으로 보여주고 할 것 같습니다. 장난도 많이 치고 운동장 밖에서는….]



특히 4명이나 선발된 한국계 미국인 선수들을 대표팀에 빨리 융화시키는 데 앞장설 계획입니다.



[이정후/샌프란시스코 외야수 : 저희 (빅리거)가 (대표팀에) 합류를 하면 하루 연습하고 바로 연습 경기 들어가기 때문에, 빨리 친해져서 팀에 녹아들 수 있게 하는 게 우선인 것 같고.]



이정후는 다음 주말부터 시범경기에 나서 5경기 정도 소화한 뒤 이달 말, 일본 오사카로 떠나 대표팀에 합류합니다.



(영상편집 : 이재성)