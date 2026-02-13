"유감 표명 다행"…9·19 군사합의 복원 탄력?

<앵커>



북한 김여정이 무인기 사건과 관련한 정동영 통일부장관의 유감 표명에 대해 긍정적으로 평가하며 재발 방지를 요구했습니다. 우리 정부는 9.19 남북군사합의 가운데 비행금지구역을 복원하는 방안을 우선 검토하고 있습니다.



김아영 기자입니다.



지난 10일, 정동영 통일장관은 올해 초 북한의 발표로 불거진 무인기 사건에 대해 북측에 깊은 유감을 표한다고 말했습니다.



우리 정부 고위 당국자의 공개적 유감 표명은 처음이었습니다.



김여정 북한 노동당 부부장은 사흘 만에 공개된 담화에서 "다행으로 생각한다"면서 "비교적 상식적 행동으로 평가한다"고 밝혔습니다.



김여정은 무인기 사건을 공개한 직후인 지난달 13일엔 인정과 사과, 그리고 재발방지를 요구했습니다.



정 장관 발언에 반응하는 걸로 사과를 받아들이는 듯한 모양새를 취한 셈입니다.



김여정은 "한국 당국이 내부에서 어리석은 짓들을 행하지 못하도록 재발 방지에 주의를 돌려야 할 것"이란 언급도 덧붙였습니다.



[홍민/통일연구원 선임연구위원 : 그만큼 재발 방지에 확실하게 남쪽 정부가 '성의를 보여라'라 는 것에 초점이 있는 것으로 보입니다.]



통일부는 북한 입장에 유의한다며 후속 조치를 예고했습니다.



[윤민호/통일부 대변인 : 철저하게 진상을 조사하고 있으며 재발 방지 대책도 마련해 즉시 시행할 것입니다.]



9.19 남북 군사합의의 복원을 추진 중인 정부는 남북 사이 공중에서의 완충지대 역할을 하는 비행금지구역의 복원을 우선 검토하고 있습니다.



청와대는 남북 간 소중한 평화를 해치는 행동은 삼가야 한다며, 남북이 상호 소통을 통해 신뢰와 관계를 회복하길 기대한단 입장을 냈습니다.



