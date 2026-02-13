뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

세계 2위 배출국인데…온실가스 규제 전면 철폐

김범주 기자
작성 2026.02.13 20:52 조회수
PIP 닫기
<앵커>

트럼프 미국 대통령이 온실가스 배출 관련 규제를 모두 없애겠다고 발표했습니다. 세계 2위 배출국인 미국이 사실상 규제 없이 마음껏 가스를 배출하겠다는 건데, 환경을 해치는 건 물론이고 미국의 경쟁력도 떨어질 거라는 반발이 나옵니다.

뉴욕 김범주 특파원입니다.

<기자>

트럼프 대통령이 미국 역사상 최대의 규제완화라면서, 이산화탄소와 메탄 같은 온실가스 규제를 없앤다고 발표했습니다.

2009년 오바마 대통령 때, 지구온난화를 부추겨서 홍수와 산불, 폭염을 불러오고 국민 건강을 해치기 때문에 온실가스는 해롭다고 한 판단을 아예 취소하겠다는 겁니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 모두 끝입니다. 없어졌습니다. 우스꽝스런 그 결정을 철회하고, 모든 친환경 배출 기준을 폐지합니다.]

세계 매장량 1위인 석탄 산업을 확대하겠다고 선언한 지 하루 만에 배출 규제를 무력화시킨 겁니다.

트럼프 대통령은 지구온난화는 민주당과 진보세력이 만든 거짓말, 사기라고 줄곧 주장해 왔습니다.

트럼프 대통령은 연비 규제가 없어지면 차 값이 싸지고, 경제도 더 성장할 거라고 장담했습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 이번 결정으로 미국 소비자들은 몇 조원을 아끼게 됩니다. 새 자동차 가격도 3천 달러 (430만 원) 가깝게 내려갈 겁니다.]

환경단체들과 민주당 소속 주지사들은 법적 소송을 예고했습니다.

환경을 해치는 건 물론이고, 친환경 기술 경쟁에서 뒤처지면서 장기적으로 경제가 타격받을 거라고 경고했습니다.

[댄 베커/생물다양성센터 책임자 : 중국 자동차 회사들이 더 많은 전기차와 친환경 차를 팔게 될 것이고, 미국 회사들 시장을 잠식해 들어올 겁니다.]

우리도 국내 환경기준에 맞지 않는 미국 차를 수입하라고 강요할 수 있어서, 새로운 무역 갈등 요소가 될 수 있다는 우려가 또 나오고 있습니다.

(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 조무환)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김범주 기자 사진
김범주 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지