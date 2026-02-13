[단독] 부검 결과에 경악…남성 몸에서 다른 약물들도

<앵커>



피의자가 남성들에게 건넨 음료에선 향정신성 의약품인 벤조디아제핀이 검출됐습니다. 그런데 저희 취재 결과, 숨진 남성들에 대한 국과수 부검에서 새로운 사실이 드러났습니다. 피해자들의 몸에서 여러 종류의 약물이 다량 검출된 겁니다.



이어서 유수환 기자의 단독 보도입니다.



<기자>



서울 강북구에 있는 한 모텔입니다.



지난달 29일, 이번 사건의 두 번째 피해자가 피의자 김 모 씨로부터 약물을 탄 음료를 받아 마신 뒤 다음 날 숨진 채 발견된 곳입니다.



국립과학수사연구원이 최근 정밀 부검을 실시한 결과, 이 피해자의 몸에서 여러 종류의 약물이 다량 검출된 걸로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.



당초 경찰은 김 씨가 건넨 피로회복제를 마시고 이틀 만에 깨어난 첫 번째 피해자 몸에서 벤조디아제핀 성분이 발견돼, 두 번째 피해자에게도 같은 성분이 검출되는지 확인해달라고 국과수에 요청했습니다.



그 결과 김 씨가 직접 처방받았다고 주장한 '벤조디아제핀' 외에도 항우울제 등에 쓰이는 다른 약물들의 성분이 다량 검출된 겁니다.



경찰은 김 씨 체포 직후 실시한 주거지 압수수색에서도 범행에 사용한 것으로 보이는 다량의 약물들을 확보했습니다.



경찰 관계자는 SBS에 "파란색, 분홍색, 하얀색 등 여러 종류의 약 30~40여 정이 구분돼 있지 않고 지퍼백 하나에 담겨 있었다"고 설명했습니다.



김 씨가 어떻게 많은 양의 정신과 약을 보유하고 있었는지, 경찰은 건강보험공단을 통해 처방 내역 등을 확보할 방침입니다.



김 씨는 경찰 조사에서 약물 섞은 음료를 건넨 사람은 3명이라고 진술했지만, 경찰은 김 씨 주거지에서 똑같은 드링크 음료 여러 병이 나온 점 등에 주목해 추가 피해자가 있는지도 확인하고 있습니다.



국과수는 어젯밤 9시 반까지 세 번째 피해자에 대한 부검도 실시한 걸로 파악됐습니다.



