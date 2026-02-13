뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] "10억 아래 팔지 마" "밥그룻 사수^^" 부동산까지 괴롭힌 아파트 단톡방

신정은 기자
작성 2026.02.13 17:54 조회수
PIP 닫기
경기도가 조직적으로 집값을 담합해 부동산 가격을 올린 이른바 '작전세력'을 적발해 검찰에 송치할 계획이라고 밝혔습니다.

경기 부동산수사 테스크포스에 따르면 하남시의 한 아파트 단지 주민 179명은 카카오톡 오픈채팅방에서 익명으로 활동하며 '10억 원 미만 매도 금지'라는 가이드라인을 설정했습니다.

채팅방에선 "소중한 밥그릇 사수하기!" "2월과 3월 폭탄 민원으로 5천 이상 올랐다" "허위매물 신고, 부동산 전화, 하남시 민원 넣기 총력합시다" 등 대화가 오갔습니다.

이들은 실제로 특정 가격 이하로 매물을 올린 부동산은 '허위 매물 취급 업소'로 낙인찍고 시청에 집단 민원을 제기하기도 했습니다.

이를 주도했던 입주민은 2023년 7억 8700만 원에 아파트를 매입한 뒤 이달 초 10억 8000만 원에 팔았습니다.

성남시에서도 입주민들이 특정 가격 이하로 매물을 올린 중개업소에 대해 순번을 정해 손님인 척 방문하며 업무를 방해하기도 했습니다.

또 용인시에서는 공인중개사들이 친목 모임을 만들어 비회원 중개사와는 공동 중개를 거부하는 등 배타적 영업 행위로 적발됐습니다.

경기도는 채팅방 대화 내역과 민원 접수 기록 등을 토대로 집값 담합을 주도한 핵심 용의자 4명을 검찰에 송치할 예정입니다.

*해당 콘텐츠는 AI 오디오로 제작되었습니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 김복형, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
신정은 기자 사진
신정은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지