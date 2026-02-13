뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'7년 만에 6급 승진' 충주맨 김선태, 공무원의 신화 끝맺음…"운좋게 성공했다"

SBS 뉴스
작성 2026.02.13 16:50 조회수
'7년 만에 6급 승진' 충주맨 김선태, 공무원의 신화 끝맺음…"운좋게 성공했다"
충주시 뉴미디어 팀장이자, 유튜브 채널 '충TV' 개설자 김선태 주무관이 공무원 생활을 마친다. 100만 명에 육박하는 구독자를 확보한 유튜브 채널을 만든 김 주무관은 쾌속 승진으로 '공무원의 신화'로 불렸지만 결국 10년 만에 공직을 떠난다.

김 주무관은 13일 '충TV'에 '마지막 인사'라는 제목의 36초짜리 영상을 올려 "공직에 들어온 지 10년, 충주맨으로 살아온 지 7년의 시간을 뒤로하고 이제 작별 인사를 드리려고 한다."면서 "많이 부족한 제가 운 좋게도 성공을 거뒀던 것은 구독자 여러분들의 성원 덕분"이라고 감사 인사를 전했다.

이어 김 주무관은 "여러분과 함께했던 7년의 시간은 제 인생에서 가장 행복했던 시간이었다."고 소회를 밝히면서 "응원해 준 충주시민분들과 항상 배려해 준 충주시청 동료 여러분께 감사의 말씀을 드린다"며 "앞으로도 충주시 많이 사랑해 달라"고 말했다.

김 주무관은 충주시 유튜브 콘텐츠 제작·운영을 전담하며 '충주맨'이라는 별명을 얻었다. 지방자치단체에서 새로운 홍보 방식을 선보여 큰 반향을 일으켰다. 충주시 유튜브 채널 '충TV'는 구독자 97만 명을 넘어섰다. 유튜브 시작 당시에는 8급 서기였으나, 2021년 정기 인사로 7급 주사보로 승진하고 3년 뒤 정기 인사에서 6급 주사로 승진했다.

김 주무관은 새로운 도전을 하고 싶은 마음에 공직을 떠나는 것으로 전해졌다.

 

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지