민주, '정치 검찰·2차 특검 대응 특위' 위원장에 이성윤·강득구 선임

▲ 더불어민주당 이성윤 최고위원이 13일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
더불어민주당 정치검찰조작기소 대응특별위원회 위원장에 이성윤 최고위원이 선임됐습니다.
민주당은 또 기존 3대 특검 종합대응 특위 명칭을 2차 종합특검 대응 특위로 변경하고 강득구 최고위원을 위원장에 임명했습니다.
민주당은 오늘(13일) 최고위원회의에서 이같이 결정했다고 밝혔습니다.
박수현 수석대변인은 "위원장을 맡던 최고위원들이 지방선거 출마로 사퇴하면서 관례에 따라 최고위원들이 순서대로 맡게 된 것"이라고 설명했습니다.
이에 비당권파 친명계인 이건태 의원은 오늘 정청래 대표 측 인사인 이성윤 최고위원이 위원장에 선임되자 페이스북에 "정 대표는 즉시 이 위원장 임명을 취소하고 대통령과 당원들께 진심으로 사과하라"고 썼습니다.
그는 "불과 얼마 전 2차 종합특검 후보에 대통령께 칼을 겨누던 자의 변호인을 추천하고도 사과 한마디 없이 버젓이 최고위원을 계속하고 있는 이 의원을 임명한 것은 우리 당원들을 무시한 처사"라고 비판했습니다.
(사진=연합뉴스)
