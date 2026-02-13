민주, '정치 검찰·2차 특검 대응 특위' 위원장에 이성윤·강득구 선임

▲ 더불어민주당 이성윤 최고위원이 13일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 정치검찰조작기소 대응특별위원회 위원장에 이성윤 최고위원이 선임됐습니다.민주당은 또 기존 3대 특검 종합대응 특위 명칭을 2차 종합특검 대응 특위로 변경하고 강득구 최고위원을 위원장에 임명했습니다.민주당은 오늘(13일) 최고위원회의에서 이같이 결정했다고 밝혔습니다.박수현 수석대변인은 "위원장을 맡던 최고위원들이 지방선거 출마로 사퇴하면서 관례에 따라 최고위원들이 순서대로 맡게 된 것"이라고 설명했습니다.이에 비당권파 친명계인 이건태 의원은 오늘 정청래 대표 측 인사인 이성윤 최고위원이 위원장에 선임되자 페이스북에 "정 대표는 즉시 이 위원장 임명을 취소하고 대통령과 당원들께 진심으로 사과하라"고 썼습니다.그는 "불과 얼마 전 2차 종합특검 후보에 대통령께 칼을 겨누던 자의 변호인을 추천하고도 사과 한마디 없이 버젓이 최고위원을 계속하고 있는 이 의원을 임명한 것은 우리 당원들을 무시한 처사"라고 비판했습니다.(사진=연합뉴스)