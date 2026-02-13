의대교수협 "과적으로 배 가라앉지 않게 교육 질 확보 검증해야"

▲ 조윤정 전국의과대학교수협의회(의대교수협) 회장이 13일 서울 성북구 고려대학교 법학전문대학원에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다

전국의과대학교수협의회가 정부의 의대 정원 증원 결정과 관련해 의학 교육의 질을 실제 운영 가능성 측면에서 철저히 검증해야 한다고 촉구했습니다.의대교수협은 오늘(13일) 기자간담회를 열고, 정부가 제시하는 법정 기준은 교육이 가능한 최소한의 조건일 뿐이라며 이같이 밝혔습니다.협회는 교육의 질을 확보하기 위해서는 단순히 기준을 충족하는 것을 넘어 가르칠 교수의 역량과 강의·실습 운영 계획, 환자 접촉 교육과 수련 수용 능력을 종합적으로 따져야 한다고 지적했습니다.특히 협회 측은 내년 복귀할 휴학생 규모를 고려할 때, 추가 증원이 없더라도 이미 교육 여건상 학생 수가 과밀한 상태라고 진단했습니다.조윤정 의대교수협의회장은 특정 국립대 의대의 경우 필수의료 과목 교수가 한두 명뿐인 곳도 있다며, 의학교육이 부실해지면 결국 환자 안전에 즉각적인 영향을 주게 된다고 우려했습니다.협회는 향후 정부에 증원 관련 원자료 공개와 시나리오 검증을 공식 요청하고, 결과가 불충분할 경우 감사원에 절차적 적정성 검증을 요청하겠다고 밝혔습니다.또한 대학병원의 실제 상황을 국민에게 투명하게 공개하는 한편, 요구가 받아들여지지 않을 경우 법적 테두리 안에서 가능한 모든 대응 방안을 논의하겠다고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)