전공의노조 "의대 증원 재논의해야…대응 나설 것"

▲ 학위수여식이 열린 서울 한 의과대학의 모습

전국전공의노동조합은 "전공의와 의대생을 포함해 의대 교육 정상화와 의대 증원 재논의를 위한 논의 테이블을 구성해야 한다"고 정부에 촉구했습니다.전공의노조는 오늘(13일) 낸 입장문에서 "의료보다 정치 현실이 반영된 결과를 도저히 긍정할 수 없다"며 이렇게 밝혔습니다.노조는 "졸속 의대 증원에 분명히 반대한다"며 "대규모 증원은 의료의 질 저하, 환자 안전 위협, 국민 의료비 증가에 직접적으로 악영향을 미칠 것"이라고 주장했습니다.그러면서 "무분별한 증원은 수련이라는 이름으로 책임 없이 노동력만 착취하는 행태를 더욱 악화시킬 것"이라며 "지도 전문의 확보, 수련 환경 정비, 교육 시설·인프라 확충에 대한 구체적 검증 없이 숫자부터 늘리는 무책임한 방식은 또다시 돌이킬 수 없는 정책 실패를 낳을 것"이라고 우려했습니다.노조는 또 "지역 의료 불균형 문제에 공감한다"면서도 "어째서 지역의사 정원은 증원을 통해서 확보해야만 하는지, 그 방식과 효과에 의문을 제기하지 않을 수 없다"고 했습니다.이어 "의료 전달 체계가 무너지고 특정 과목 기피 현상이 심화하는 동안 의사는 계속 늘었는데, 그 원인을 직면하지 않고 증원만 고집하면 의료비가 늘고, 건강보험 재정 파탄의 날은 더욱 앞당겨질 것"이라며 "이 무책임한 질주의 피해자는 결국 미래의 환자들"이라고 덧붙였습니다.노조는 "우리는 의료 현장 최일선에서 환자를 진료하는 전공의로서 무책임한 정책에 침묵할 수 없다"며 "조합원의 총의를 바탕으로 대응에 나설 것"이라고 강조했습니다.보건복지부는 앞서 지난 10일 제7차 보건의료정책심의위원회를 열고 비서울권 32개 의대의 의사 인력 양성 규모를 2027∼2031년 연평균 668명 늘리기로 했습니다.이들 의대의 증원 인원 중 의정갈등 이전 정원(2024학년도 기준 3천58명)을 초과하는 부분은 모두 지역의사로 선발됩니다.(사진=연합뉴스)