SBS, 틱톡과 함께 국내외 크리에이터 초청 K-콘텐츠 미디어트립 성료

SBS와 틱톡이 국내외 크리에이터를 대상으로 한 K-콘텐츠 미디어트립(K-Contents Media Trip) 행사를 진행했다.



지난 10일 진행된 이번 행사는 올해 초 SBS가 틱톡 플랫폼에서 크리에이터들을 대상으로 진행한 SBS 드라마 컴피티션의 일환이다. 3만여 명의 지원자 가운데 선정된 17팀의 동남아시아 메가 크리에이터들을 포함, 총 30여 팀의 국내외 크리에이터들이 초청됐다. 이들은 SBS 목동사옥 방문과 SBS KPOP에서 진행한 힛지스(HITGS) 뮤직비디오 촬영장 견학 등 일정을 소화했다.



이번 행사를 주관한 SBS 광고팀 추윤곤 팀장은 "작년 8월 스포트라이트 계약 체결과 이번 K-콘텐츠 미디어트립은 SBS와 틱톡의 각별한 파트너십을 보여주는 사례"라며, "향후에도 IP 홍보는 물론 광고, 비즈니스 측면에서 틱톡과의 긴밀한 협업을 통해 괄목할 시너지를 창출할 예정"이라고 밝혔다.



한편 SBS는 지난해 8월 아시아태평양 방송사 단독으로는 최초로 틱톡과 '스포트라이트' 계약을 체결한 바 있다. '스포트라이트'는 틱톡이 전 세계 소수의 핵심 미디어파트너에게만 제공하는 IP 프로모션 기능으로 넷플릭스, 소니, 파라마운트 등이 주요 파트너다. 최근 SBS에서 방영된 드라마 '모범택시3'에 적용되어, 방영 기간 동안 관련 콘텐츠 조회수가 약 21억 뷰을 기록하는 등 파괴적인 효과를 보여줬다. 특히 전체 조회수의 약 41%가 인도네시아, 브라질, 멕시코, 페루, 미국 등에서 발생하며 전 세계적인 영향력 역시 확인했다. 향후 SBS는 이 기능을 다양한 신규 IP에 적용하여 홍보, 광고, 비즈니스 영역에서 활용할 예정이다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)