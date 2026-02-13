뉴스
[자막뉴스] 36시간 연속근무하고 운동하다가…밤샘하고 또 출근했던 31살 중태

김민정 기자
작성 2026.02.13
서울 강서구 행정복지센터 공무원이 제설 비상근무로 36시간 연속으로 일한 뒤 귀가했다가 뇌출혈로 쓰러져 중태에 빠졌습니다.

서울시 등에 따르면 강서구 등촌2동 행정복지센터 소속 공무원 31살 A 씨는 제설 비상근무를 마친 뒤인 지난 11일 밤 9시 헬스장에서 운동하다가 뇌출혈로 쓰러졌습니다.

A 씨는 현재 의식불명 상태인 걸로 전해졌습니다.

A 씨는 서울시가 보강 근무를 지시한 지난 10일 오전 6시부터 제설 비상근무를 했습니다.

다음 날 오전 9시까지 27시간을 연속해서 근무한 뒤 퇴근하지 않고 다시 당일 근무를 이어가 오후 6시에 귀가했습니다.

이후 집에서 식사를 하고 운동을 하다가 쓰러진 것으로 전해졌습니다.

서울시는 10일 서울 전역에 1㎝ 미만의 눈 또는 비가 예보되자 제설 비상근무에 돌입했습니다.

시의 제설 대책 매뉴얼에는 적설량 5㎝ 미만 예보 시 1단계, 5㎝ 이상 대설주의보일 때 2단계, 10㎝ 이상 대설경보일 때 3단계를 가동하도록 돼 있습니다.

서울시 관계자는 "제설 상황이나 비상 예보에 따라 비상 발령을 했고 근무조에 따라 출근한 건 자치구 기준에 따른 것"이라며 "당일 오전부터 1cm 미만 눈 예보가 있어 비상 근무를 발동했다"고 밝혔습니다.

강서구청 관계자는 "당일 야외 제설 작업은 없었고 밤샘 근무 뒤 출근은 본인 의사에 따랐다"며 "과로 여부는 의학적 판단을 받아보겠다"고 설명했습니다.

(취재 : 김민정, 영상편집 : 최강산, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
