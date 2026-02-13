[D리포트] 최가온 "할 수 있어, 할 수 있어"…이 악물고 다시 날았다!

17살 스노보드 천재 최가온 선수가 밀라노·코르티나 동계올림픽에서 우리 선수단 첫 금메달의 주인공이 됐습니다.



우승까지 과정도 너무나 극적이었습니다.



반원통형 슬로프에서 점프와 회전 등 공중 묘기를 겨루는 하프파이프 종목.



12명이 3차 시기까지 최고 점수를 기준으로 순위를 가리는 결승에서 최가온은 1차 시기부터 위기를 맞았습니다.



고난도 점프 후 착지 과정에서 보드가 슬로프 턱에 걸리면서 크게 넘어져 한동안 일어나지 못했고, 의료진이 투입돼 상태를 체크할 정도로 상황은 심각해 보였습니다.



[최가온/스노보드 국가대표 : 사실 딱 넘어졌을 때, 아, 나 이제 못하겠구나 하고 위에 올라가서 엉엉 울다가 정말 이제 이 악물고 머릿속에서 해야 된다는 생각이 계속 머릿속에 들어서 나 할 수 있다 하고 이 악물고 걷기 시작하니까 조금 다리가 나아져서 좀 그때부터 타려고 노력했어요.]



이를 악물고 나선 2차 시기에서도 그만 넘어지고 말았지만, 포기하지 않았습니다.



[최가온/스노보드 국가대표 : 제가 사실 시합 때 한 번 넘어지면 긴장이 조금 많이 풀리는 편이라서 딱히 부담감이나 긴장감은 없었고, 그냥 올림픽이니까 마지막 3차 런(시기)까지 최선을 다하자 그런 생각으로 임했어요.]



마지막 3차 시기, 남은 단 한 번의 기회.



앞서 겪은 아찔한 추락의 공포를 딛고 다시 슬로프에 선 최가온은 두려움 없이 힘차게 날아올랐습니다.



두 바퀴 반을 도는 고난도 기술 세 차례 포함 다섯 번의 완벽한 연기를 선보이며 90.25점을 받아, 올림픽 3회 연속 금메달을 노리던 선두 클로이 김을 제치고 단숨에 1위로 올라섰습니다.



그리고 클로이 김이 3차 시기에 넘어지면서 최가온의 우승이 확정됐고, 거짓말 같은 대역전 드라마가 완성됐습니다.



이 종목 올림픽 최연소 우승 기록까지 갈아치운 최가온은 한국 설상 종목 최초이자 이번 대회 대한민국 선수단 첫 금메달의 주인공이 됐습니다.



[최가온/스노보드 국가대표 : 첫 올림픽에 나와서 결승만 간 것만 해도 너무 기뻤는데, 첫 메달 색이 금색이라서 정말 행복하고 꿈만 같아요. 코치진들도 다 말렸는데 저도 그만두고 싶다는 생각도 계속 들었는데, 머릿속에서 이건 내 꿈이고 그래도 해볼 수 있는 한 최선을 다해보자라는 생각이 계속 머릿속에 들어서 그게 원동력이 됐던 것 같아요.]



'꺾이지 않는 마음'으로 꿈을 향해 날아오른 최가온은 생애 첫 올림픽 무대를 금빛으로 수놓으며 자신의 시대를 활짝 열었습니다.



(취재 : 서대원, 영상편집 : 하성원, 제작 : 디지털뉴스부)