AI 역량이 곧 '국가 경쟁력'…"평생교육 구축해야"

<앵커>



전 세계적으로 인공지능 경쟁이 치열해지면서 정부도 AI 교육 확대에 나서고 있습니다. 특정 계층이 아닌 모두를 위한 평생교육 체계가 강조되는 가운데, 충북 지역의 대응 전략을 논의하는 자리가 마련됐습니다.



청주시정연구원 창립 2주년을 기념해 서원대와 공동주최한 AI 대전환을 위한 충북라이즈 평생교육 컨퍼런스 현장을 이민아 기자가 다녀왔습니다.



<기자>



AI 경쟁력이 곧 국가 경쟁력이 되는 시대.



정부는 인공지능 대전환 시대를 대비해 전 국민의 AI 역량을 높이겠다는 인재 양성 방안을 발표했습니다.



이 같은 흐름 속에 AI 대전환을 위한 충북 라이즈 평생교육 컨퍼런스가 청주에서 열렸습니다.



이번 행사는 서원대와 건국대 라이즈 사업단과 청주시정 연구원이 창립 2주년을 맞아 공동주최했습니다.



컨퍼런스에서는 거의 모든 산업과 직무에서 재교육과 역량 전환이 불가피하다는 진단이 나왔습니다.



[이상완/KAIST 인공지능융합연구 센터장 : 지금까지는 우리가 데이터를 제공했던 시대라면 이제는 이제 할 만큼 했으니까 굳이 우리가 이런 노동을 안 해주고 로봇이 알아서 자기가 배울 거 자기가 만드는 시대가 오고 있습니다.]



또 정부의 AI 인재 양성 정책이 일부 대학 중심으로 추진되면서 수도권과 지역 간 격차가 더 벌어질 수 있다는 우려도 제기됐습니다.



[안현용/국가평생교육진흥원 정책책임역 : 지역에서 대학이 성인들, 지역에 정주하고 있는 인력들이 AI 역량을 갖추는 데 굉장히 중요한 역할을 하셔야 하기 때문에….]



이처럼 지역 대학의 역할이 강조되는 가운데, 대학과 지자체가 협력하는 평생교육 체계 구축이 주요 과제로 제시됐습니다.



한편 청주시정연구원은 인공지능 전환 서비스 혁신을 주제로 공공 행정 분야의 활용 사례를 발표했습니다.



CJB 이민아