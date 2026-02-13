박상민, 연극 '슈만' 초연 호평의 중심…시즌2도 전석매진 이끌까?

초연 당시 호평과 전석 매진을 기록하며 화제를 모은 연극 〈슈만〉이 오는 2월 14일 첫 공연을 시작으로 다시 관객과 만난다.



연극 〈슈만〉은 낭만주의를 대표하는 작곡가 로베르트 슈만의 예술과 사랑, 그리고 광기 어린 내면을 깊이 있게 조명한 작품이다. 초연 당시 밀도 높은 서사와 배우들의 집중력 있는 연기로 "음악가의 삶을 다룬 가장 정제된 심리극"이라는 평가를 받으며 전석 매진을 기록했다.



시즌2에서도 주인공 로베르트 슈만 역은 배우 박상민이 맡는다. 박상민은 초연에서 슈만의 예술적 열정과 불안정한 정신 세계, 클라라 슈만을 향한 사랑과 고통을 섬세하게 그려내며 관객과 평단의 호평을 동시에 이끌어냈다. 절제된 감정 표현과 깊은 몰입도는 작품의 완성도를 끌어올렸다는 평가를 받았다.



초연의 성과에 힘입어 다시 무대에 오르는 이번 시즌에서 박상민은 한층 깊어진 해석으로 '인간 슈만'의 복합적인 내면을 다시 한번 완성해 낼 예정이다. 시즌2는 초연의 미장센과 음악적 구조를 유지하되, 인물의 감정선과 심리 묘사를 더욱 선명하게 다듬어 관객과의 몰입을 강화한다.



연극 〈슈만〉은 단순한 음악가의 전기가 아닌, 예술가로서의 삶과 사랑, 그리고 고통을 마주하는 인간의 이야기로 관객에게 깊은 울림을 전한다. 초연 전석 매진이라는 기록을 남긴 작품이 다시 한번 어떤 반향을 일으킬지 기대를 모은다.



한편, 연극 <슈만>은 2월 14일 더굿씨어터에서 막을 올린다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)