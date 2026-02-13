프로축구연맹, 'K리그 틱톡 크루' 모집…2부까지 대상 확대

이미지 확대하기

▲ 한국프로축구연맹, 2026 'K리그 틱톡 크루' 모집

한국프로축구연맹이 글로벌 콘텐츠 플랫폼 틱톡과 함께 '2026 K리그 틱톡 크루'를 모집한다고 오늘(13일) 밝혔습니다.K리그 틱톡 크루는 K리그를 사랑하는 크리에이터들이 직접 K리그 관련 콘텐츠를 제작하고 확산함으로써 리그의 매력을 널리 알리는 팬 참여형 콘텐츠 프로젝트입니다.지난해까지는 K리그1 구단을 대상으로 운영됐으나, 올해는 K리그2를 포함해 전 구단을 대상으로 확대 운영합니다.모집 기간은 오는 28일까지입니다.지원 자격은 틱톡 계정을 보유하고 있으며 틱톡·인스타그램·유튜브 중 1곳 이상에서 팔로워 1천 명 이상을 확보한 K리그 팬이라면 누구나 가능합니다.지원을 원하는 팬은 오는 28일까지 K리그 공식 사회관계망서비스(SNS) 프로필 링크를 통해 신청서를 제출하면 됩니다.선발된 크루는 오는 3월 9일부터 12월 31일까지 활동하며, 월 4건 이상의 K리그 콘텐츠를 제작 및 업로드해야 합니다.활동 혜택으로는 소정의 활동비가 지급되며, 매월 우수 크루 1인을 선정해 추가 보상을 제공합니다.이 밖에도 K리그 중계방송 아카이브 활용 권한, K리그 전 경기 관람이 가능한 AD카드, K리그 공식 MD 제공, 응원 구단과 콘텐츠 제작 협업 기회 제공 등 다양한 혜택이 주어집니다.자세한 내용은 K리그 공식 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS) 채널에서 확인할 수 있습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)