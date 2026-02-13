뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

프로축구연맹, 'K리그 틱톡 크루' 모집…2부까지 대상 확대

이정찬 기자
작성 2026.02.13 14:47 조회수
한국프로축구연맹, 2026 'K리그 틱톡 크루' 모집 (사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)
▲ 한국프로축구연맹, 2026 'K리그 틱톡 크루' 모집

한국프로축구연맹이 글로벌 콘텐츠 플랫폼 틱톡과 함께 '2026 K리그 틱톡 크루'를 모집한다고 오늘(13일) 밝혔습니다.

K리그 틱톡 크루는 K리그를 사랑하는 크리에이터들이 직접 K리그 관련 콘텐츠를 제작하고 확산함으로써 리그의 매력을 널리 알리는 팬 참여형 콘텐츠 프로젝트입니다.

지난해까지는 K리그1 구단을 대상으로 운영됐으나, 올해는 K리그2를 포함해 전 구단을 대상으로 확대 운영합니다.

모집 기간은 오는 28일까지입니다.

지원 자격은 틱톡 계정을 보유하고 있으며 틱톡·인스타그램·유튜브 중 1곳 이상에서 팔로워 1천 명 이상을 확보한 K리그 팬이라면 누구나 가능합니다.

지원을 원하는 팬은 오는 28일까지 K리그 공식 사회관계망서비스(SNS) 프로필 링크를 통해 신청서를 제출하면 됩니다.

선발된 크루는 오는 3월 9일부터 12월 31일까지 활동하며, 월 4건 이상의 K리그 콘텐츠를 제작 및 업로드해야 합니다.

활동 혜택으로는 소정의 활동비가 지급되며, 매월 우수 크루 1인을 선정해 추가 보상을 제공합니다.

이 밖에도 K리그 중계방송 아카이브 활용 권한, K리그 전 경기 관람이 가능한 AD카드, K리그 공식 MD 제공, 응원 구단과 콘텐츠 제작 협업 기회 제공 등 다양한 혜택이 주어집니다.

자세한 내용은 K리그 공식 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS) 채널에서 확인할 수 있습니다.

(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 특집 바로 가기
이정찬 기자 사진
이정찬 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지