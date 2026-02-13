[단독] 강북구 모텔 변사 피의자 "술 먹고 먹이면 위험…처방 때 들어 알아"

▲ 서울 강북구 일대 모텔에서 남성 2명을 숨지게 한 혐의를 받는 20대 여성 김 모 씨가 지난 12일 서울북부지법에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다.

서울 강북구 일대 모텔 변사 사건의 20대 여성 피의자 김 모 씨는 "술을 먹은 상태에서 벤조디아제핀 약물을 먹이면 위험하다는 사실을 알고 있었다"고 경찰에 진술한 걸로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.김 씨는 "정신과 약을 처방받을 당시 들어서 알고 있었다"고 경찰에 설명한 걸로 전해졌습니다.김 씨는 최근 모텔에서 함께 투숙한 남성 두 명에게 약을 탄 음료를 건네 죽음에 이르게 한 혐의를 받고 있습니다.김 씨는 현재까지 모두 세 차례 비슷한 약물을 이용해 음료에 약을 타 건네는 수법으로 범행한 것으로 알려졌는데, 최근 경찰 조사에서 "첫 범행 당시 피해자가 회복하자 두 번째 범행부턴 1차 때보다 2배 이상의 약을 넣었다"고 진술한 걸로 전해졌습니다.경찰은 본래 살인의 고의성을 입증하기 어려워 살인죄 대신 상해치사 혐의를 의율했다고 설명했으나, 김 씨가 음주 상태에서 다량으로 약물을 복용했을 때 부작용을 사전에 알았을 경우, 고의성을 입증할 실마리가 될 수 있다고 경찰은 보고 있습니다.경찰은 체포 당시 김 씨의 휴대전화 기기와 통화 내역을 확보하고, 현재 포렌식 등을 통해 김 씨가 사전에 해당 약물의 치사량과 부작용 등을 검색한 내역이 있는지 확인 중입니다.또, 김 씨를 상대로 사이코패스 진단 검사하는 방안을 검토하고 있습니다.