잉글랜드 투헬 감독, 2028년까지 계약 연장

▲ 토마스 투헬

토마스 투헬(52·독일) 잉글랜드 축구 대표팀 감독이 2026 북중미 월드컵 개막도 전에 일찌감치 계약 연장에 합의하며 2028년까지 지휘봉을 잡게 됐습니다.잉글랜드 축구협회(FA)는 오늘(13일) 투헬 감독과 2028년 유럽축구선수권대회(유로 2028)까지 계약을 연장했다고 발표했습니다.지난해 1월 부임 당시 올여름 월드컵까지였던 계약 기간을 2년 더 늘린 것입니다.계약 만료를 수개월 앞둔 시점에서 협회가 서둘러 재계약을 체결한 것은 투헬 감독을 향한 빅클럽들의 '러브콜'을 차단하고 팀의 결집력을 다지기 위한 조치로 해석됩니다.실제로 투헬 감독은 맨체스터 유나이티드와 토트넘 홋스퍼의 차기 감독으로 거론되는 등 구단 복귀설이 끊이지 않았고, FA가 이러한 외부의 관심을 조기에 차단하기 위해 재계약 카드를 꺼내 들었다는 것입니다.투헬 감독은 부임 후 월드컵 유럽 예선에서 8전 전승을 지휘하며 잉글랜드를 본선으로 이끌었습니다.잉글랜드는 이번 월드컵 조별리그에서 크로아티아, 가나, 파나마와 경쟁합니다.투헬 감독은 "(대표팀 감독으로서) 지금까지의 모든 순간이 즐거웠다는 점은 누구에게도 비밀이 아니다"라며 "이 꿈같은 직무를 계속 수행하게 돼 매우 행복하고 자랑스럽다"고 계약 연장 소감을 밝혔습니다.앤서니 배리 코치를 포함한 투헬 감독의 사단 역시 2028년 여름까지 계약을 함께 연장했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)