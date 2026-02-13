일 자동차 기업, 미 관세로 20조 원 타격…"영업이익 30%↓"

▲ 닛산자동차

일본 주요 자동차 기업 7곳이 도널드 트럼프 미국 행정부의 추가 관세 조치로 지난해 4∼12월 총 2조 1천억 엔(약 19조 8천억 원)에 상당하는 영향을 받았다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 보도했습니다.닛케이는 미국 관세 정책이 이 기간 일본 자동차 기업들의 영업이익을 30% 정도 낮췄다고 추산했습니다.관세 조치 타격이 컸던 마쓰다와 경영난에 빠진 닛산자동차는 작년 4∼12월 결산에서 적자를 기록했습니다.마쓰다는 세계 판매량 중 미국 점유율이 30% 정도이며, 스바루도 미국 시장 의존도가 큰 편입니다.최대 업체인 도요타자동차는 북미에서 하이브리드차 실적이 좋아 흑자를 내고 있지만, 미국 관세 조치가 수익 창출에 압박을 가하고 있습니다.미국은 본래 일본산 자동차에 2.5% 관세를 부과했으나, 트럼프 대통령이 추가 관세를 결정하면서 4월에는 27.5%로 높아졌습니다.이어 작년 7월 일본과 무역 협상을 타결해 일본의 5천500억 달러(약 793조 원) 대미 투자 등을 조건으로 9월 중순 자동차 관세를 15%로 낮췄습니다.일본 업체들은 미국 내 판매 자회사에 자동차를 수출할 때 관세를 지불하고 있어서 가격을 올리지 않으면 수익이 줄어들 수밖에 없는 것으로 알려졌습니다.일본 자동차 기업들의 실적 악화에는 엔화 강세도 영향을 미쳤다고 닛케이가 전했습니다.작년 4∼12월 평균 엔/달러 환율은 149엔으로 전년 동기와 비교해 4엔 정도 낮았습니다.엔화 강세로 일본 자동차 업체 7곳의 영업이익은 5천300억 엔(약 5조 원) 이상 감소한 것으로 분석됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)