광주지검 이어 강남경찰서도…21억어치 비트코인 분실

서울 강남경찰서가 수사 과정에서 압수한 비트코인을 보관하던 중 일부가 사라진 사실이 드러나 경찰이 경위를 조사하고 있습니다.



오늘(13일) 경찰에 따르면 강남경찰서는 2021년 11월쯤 범죄에 연루된 혐의자를 상대로 임의 제출받은 비트코인 22개가 외부로 유출된 것을 최근 파악했습니다.



경찰이 분실한 비트코인은 시세로 환산하면 21억여 원에 달합니다.



이동식 전자장치(USB) 형태의 오프라인 전자지갑, 이른바 '콜드 월렛'은 그대로 있었으나 내부에 저장된 비트코인만 사라진 상태였습니다.



앞서 경찰청은 지난달 광주지방검찰청이 압수해 보관하던 비트코인 320개, 시가 312억 원 상당이 사라진 사건이 알려진 뒤 일선 경찰서가 관리하는 가상자산 현황을 점검해 왔습니다.



광주지방검찰청은 수사관들이 지난해 8월 업무 인수인계 과정에서 피싱 사이트에 접속해 압수물이 탈취당했을 가능성에 무게를 두고 감찰을 진행하고 있습니다.



경기북부경찰청은 입건 전 조사, 이른바 내사에 착수해 광주지방검찰청 사건과의 연관성 및 내부 직원 연루 여부 등을 살피고 있습니다.



(SBS 디지털뉴스부/사진=연합뉴스)