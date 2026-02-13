삼성전자 다음 달 18일 정기주총…신임이사 김용관 DS경영전략총괄

▲ 지난해 제56기 삼성전자 정기 주주총회

삼성전자 반도체 사업을 맡고 있는 디바이스솔루션(DS) 부문의 김용관 경영전략총괄이 삼성전자 신임 이사로 내정됐습니다.이재용 삼성전자 회장의 등기임원 복귀 시점은 또다시 정해지지 않았습니다.삼성전자는 다음 달 18일 경기 수원컨벤션센터에서 제57기 정기 주주총회를 개최한다고 오늘(13일) 공시했습니다.이번 주주총회에는 사외이사 선임 안건을 비롯해 재무제표 승인, 이사 보수한도 승인, 정관 일부 변경 등이 상정될 예정입니다.김용관 경영전략총괄은 메모리사업부 지원팀장, DS 부문 기획팀장에 이어 미래전략실 경영진단팀 담당임원, 사업지원TF 담당임원 등을 거쳐 2024년부터 DS 부문에서 재직 중입니다.이번 주총에서는 허은녕 서울대 교수의 감사위원 선임 건도 상정됩니다.허은녕 내정자는 1996년부터 서울대 공대 교수로 재직 중인데 국민경제자문회의 민간위원, 세계에너지경제학회 부회장, 한국자원경제학회 회장 등을 거쳤고, 현재는 한국공학한림원 정회원, 한국에너지법연구소 원장 등을 맡고 있습니다.다만, 이재용 회장의 사내이사 선임 안건은 이번에도 포함되지 않았습니다.재계 일각에서는 지난해 이 회장이 경영권 불법 승계 의혹 사건과 관련해 대법원에서 무죄가 확정된 것을 계기로 사내이사에 복귀할 것이라는 전망도 나왔습니다.(사진=연합뉴스)