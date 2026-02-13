장동혁, 쪽방촌 방문하고 배식 봉사…"저희가 더 잘하겠다"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 13일 서울 중구 쪽방촌에서 주민에게 설맞이 선물을 전달하기 위해 이동하고 있다.

국민의힘 지도부는 설 연휴를 앞둔 서울 중구 중림동의 쪽방촌을 찾아 명절 인사를 했습니다.장동혁 대표와 송언석 원내대표 등은 오늘(13일) 오전 쪽방촌 주민들에게 즉석밥과 떡국떡, 곰탕, 김치, 과일 등이 든 선물 상자를 전달하고 세배했습니다.장 대표는 주민들에게 "저희가 더 잘하겠다. 새해 복 많이 받으시고 건강하시라"고 말했으며, 주변 노점에서 알밤을 구매하기도 했습니다.당 지도부는 이어 중림종합사회복지관으로 이동해 어르신 등 80여 명에게 배식 봉사를 진행했습니다.복지관에 국민의힘 명의로 기부금 1천만 원도 전달했습니다.이 복지관에서는 통상 오전 11시 10분부터 점심을 배식하지만, 이날은 일정을 30분가량 앞당겼습니다.장 대표는 "어르신들을 향한 애정과 사랑이 이 한 끼 식사에 다 담겨 있다고 생각해 주셨으면 좋겠다"며 "더 즐겁게 생활하실 수 있도록 정책을 꼼꼼히 살펴나가겠다. 평안한 설 명절 보내시라"고 했습니다.송 원내대표도 "우리나라가 잘 될 수 있도록 함께 마음을 모아주셨으면 좋겠다"고 거들었습니다.이날 봉사활동에는 당 기구인 약자와의동행위원회 소속 위원들과 최근 서울 중·성동을 당협위원장으로 임명된 최수진 의원도 자리를 함께했습니다.앞서 장 대표는 지난해 10월 추석을 앞두고도 용산역 등에서의 귀성 인사 대신 동대문구 노인종합복지관을 찾아 송편 빚기 봉사활동을 했습니다.(사진=연합뉴스)