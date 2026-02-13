인천 송도·영종·부평∼연안부두에 3개 트램 구축 탄력…2차 인천 도시철도망 구축계획 확정

▲ 제2차 인천도시철도망 구축계획 노선도

인천시가 경제자유구역인 송도와 영종국제도시 등에서 추진 중인 노면전차, 일명 트램 구축 사업이 탄력을 받게 됐습니다.유정복 인천시장은 오늘(13일) 시청 브리핑룸에서 인천 순환3호선과 트램 등 7개 노선이 반영된 '제2차 인천 도시철도망 구축계획'이 국토교통부에서 최종 승인됐다고 밝혔습니다.이번 계획은 인천 순환3호선 등 7개 노선, 총 123.96㎞ 규모로 총사업비는 국비와 시비 6대 4의 비율로 8조 6840억 원이 투입됩니다.대상 노선은 송도달빛축제공원역에서 검단호수공원역까지 약 34km를 잇는 인천 순환 3호선을 비롯해 송도국제도시와 영종국제도시, 부평에서 연안부두까지 각각의 3개 트램 노선 등이 포함됐습니다.이밖에 옹진군청에서 서창2지구까지 11.46km를 잇는 용현서창선과 남동구청역에서 인천논현역까지 7.52km를 연결하는 인천2호선 논현 연장, 인천가좌역에서 인천대입구역까지 15km를 잇는 가좌송도선이 포함됐습니다.이번에 정부 승인을 받은 도시철도망이 완공되면 현재 58.6㎞인 인천 도시철도망은 약 197.7㎞로 3배 이상 확대돼 광역시 가운데 부산에 이어 2위로 올라서게 됩니다.인천시는 개별 노선마다 예비타당성조사와 기본계획 수립, 기본 실시설계 등 단계별 절차를 거쳐 이르면 오는 2035년 제2차 도시철도망 구축을 완료할 계획입니다.아울러 사업 속도를 높이기 위해 조기 착수가 가능한 노선부터 예비타당성 조사를 신청할 방침입니다.특히 '인천 순환3호선'은 올 상반기 예비타당성 조사를 신청하고 후속 순위인 '용현서창선'과 '송도트램' 역시 올 상반기 사전타당성 조사 용역 착수를 목표로 사전 준비를 진행할 계획입니다.유정복 인천시장은 "7개 도시철도 노선이 시민의 일상의 질을 변화시키고, 인천의 균형 발전을 이끄는 핵심 기반이 될 것"이라며 "가능한 한 빠른 시일 내 착공하겠다"고 말했습니다.(사진=인천시 제공, 연합뉴스)