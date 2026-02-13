가상화폐 겨울…코인베이스 4분기 적자 전환

▲ 코인베이스

미국 최대 가상화폐 거래소를 운영하는 코인베이스 글로벌(이하 코인베이스)이 가상화폐 가격 급락에 따른 거래 위축으로 적자 전환했습니다.코인베이스는 12일(현지시간) 지난해 4분기 실적 발표에서 매출이 작년 동기 대비 22% 감소한 18억 달러(약 2조 6천억 원)를 기록했다고 밝혔습니다.이익은 6억 6천700만 달러(약 9천600억 원), 주당 2.9 달러 순손실을 냈다.작년 동기의 13억 달러(약 1조 9천억 원) 순이익에서 적자 전환한 것입니다.보유 가상화폐 자산과 투자자산 가치 하락에 따른 평가손실이 반영된 결과입니다.비트코인 가격은 지난해 10월 고점 대비 약 50% 폭락했습니다.이에 따라 전체 가상화폐 시가총액이 2조 달러 증발했습니다.코인베이스 주가도 사상 최고치 대비 63% 폭락했습니다.이날 실적 발표 후 시간외거래에서는 0.86% 올랐습니다.지난 몇 개월간에 걸친 가상화폐 가격 폭락의 원인을 두고서는 다양한 분석이 나옵니다.과거 폭락 사례들과 달리 이번 폭락에 대해선 뚜렷한 해답을 찾지 못하는 모양새입니다.전문가들이 제기하는 분석 중 하나는 비트코인 등 가상화폐 투자자들이 금, 은, 인공지능(AI) 주식, 밈 주식 등 다른 투자처로 눈길을 돌렸다는 것입니다.비트코인 외에도 대담한 베팅이 가능한 투자처가 늘면서 비트코인을 매도한 뒤 그 자금으로 다른 곳에 투자했다는 분석입니다.프로패셔널 캐피털의 앤서니 폼플리아노 최고경영자(CEO)는 월스트리트저널에 "이제 AI, 예측 시장 중 사람들이 가서 투기할 수 있는 많은 다른 영역이 생겼다"고 분석했습니다.또한 가상화폐 규제 핵심 법안이 미국 의회에서 교착 상태에 빠졌다는 우려도 이유 중 하나로 꼽힙니다.브라이언 암스트롱 코인베이스 최고경영자(CEO)는 가상화폐 거래소가 달러 연동 스테이블코인을 보유한 소유자에게 정기 수익을 제공할 수 있는지 여부를 두고 제이미 다이먼 JP모건체이스 CEO 등 월가 은행 경영진들과 충돌했는데 이러한 갈등이 지난달 미 상원 은행위원회에서 예정됐던 가상화폐 시장 구조 법안 표결이 지연되는 결과로 이어졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)