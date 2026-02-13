'내 이름은' 정지영·염혜란·신우빈, 베를린영화제 레드카펫 입성…공식 일정 시작

이미지 확대하기

영화 '내 이름은'의 주역들이 제76회 베를린국제영화제 레드카펫을 밟았다.12일(현지 시각), 독일 베를린의 랜드마크이자 베를린 영화제의 상징적인 장소인 '말레네 디트리히 광장(Marlene-Dietrich-Platz)'에 위치한 베를리날레 팔라스트에서 열린 레드카펫 행사에 '내 이름은'의 주역인 정지영 감독, 염혜란, 신우빈이 섰다.'베를리날레 팔라스트' 앞은 전 세계 영화 팬들과 취재진의 열기로 가득 찼고, 그 환호의 중심에는 '내 이름은' 팀이 있었다.넷플릭스 시리즈 '더 글로리', '마스크걸' 등을 통해 글로벌 팬덤을 구축한 배우 염혜란의 등장은 현지의 공기를 바꿨다. 극 중 50년의 비밀을 간직한 어머니로서 잔잔한 파동부터 거대한 해일 같은 감정선을 오가는 열연을 펼친 염혜란 배우는 레드카펫 위에서도 특유의 우아하고도 강렬한 아우라를 뽐내며 베를린의 밤을 밝혔다.신선한 마스크의 신예, 신우빈이 함께했다. 자신의 이름이 콤플렉스인 18세 소년 '영옥' 역을 맡아 데뷔작으로 단숨에 베를린의 선택을 받은 그는, 첫 국제무대임에도 불구하고 긴장보다는 설렘이 가득한 표정으로 관객들과 호흡하며 차세대 스타의 탄생을 예고했다.제주4.3이라는 한국 현대사의 비극을 '이름'이라는 독창적인 소재로 풀어낸 거장 정지영 감독 역시 여유로운 미소로 레드카펫을 밟으며 거장의 품격을 드러냈다. 베를린영화제 측으로부터 "비극적 역사의 침묵을 깨는 경이로운 작업이자, 치밀한 서사의 작품"이라는 극찬을 받은 만큼, 감독을 향한 외신들의 취재 열기 또한 뜨거웠다.공식 트레일러가 베를린영화제 홈페이지를 통해 전 세계 최초로 공개되며 기대감이 최고조에 달한 가운데, 레드카펫 행사를 성공적으로 마친 '내 이름은' 팀은 본격적인 공식 일정에 돌입한다.13일, 월드 프리미어 상영을 통해 전 세계 최초로 영화를 공개하고 무대인사와 Q&A 세션을 통해 관객들과 깊이 있는 소통을 나눌 예정이다. 또한 타국에서 생활하는 한인들과의 만남 등 진정성 있는 행보를 이어가며 베를린 곳곳에 따뜻한 위로를 전할 계획이다.베를린국제영화제 초청작 '내 이름은'은 오는 4월 국내에 개봉한다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)