미, 수뇌부 부패에 불만 품은 중국군 간부 포섭전 …CIA 홍보영상

▲ 미 중앙정보국(CIA) 홍보영상

미국 중앙정보국(CIA)이 중국 군부 부패 의혹에 불만을 품은 내부 인사를 겨냥한 휴민트(인적정보망) 모집 영상을 공개하며 대중 정보전을 강화하고 있습니다.12일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)와 파이낸셜타임스 등 외신에 따르면 CIA는 이날 중국 군 내부에서 정보원을 모집하기 위한 새 홍보 영상을 유튜브 등 온라인에 공개했습니다.영상은 중국 인민해방군 내 부패 문제를 부각하며, 최근 군 장성들과 공산당 중앙군사위원회 고위인사들이 잇따라 해임된 사실을 언급합니다.영상에서는 가상의 중국군 중간급 장교가 등장합니다.이 장교는 중국어로 "날이 갈수록 당 지도부가 지키려는 것은 자기 주머니뿐"이라며 "그들은 거짓을 토대로 경력을 쌓았지만 서서히 무너지고 있고, 우리는 그들이 남긴 혼란을 수습해야 한다"고 말합니다.카메라는 장교의 가족들을 비추고, 장교는 "그들의 광기가 내 딸의 미래가 되도록 내버려 둘 수는 없었다"고 말합니다.영상은 CIA 로고를 보여주고, 조국에 봉사하는 가장 좋은 방법은 CIA에 협력하는 것이라는 메시지로 마무리됩니다.이 영상은 최근 불거진 중국군 수뇌부의 부패와 숙청 문제를 건드리고 있습니다.중국 군 서열 2위인 장유샤(75) 중국공산당 중앙군사위원회 제1부주석과 류전리(61) 중앙군사위원 겸 연합참모부 참모장 등이 실각했는데, 중국 국방부는 이들이 '중대한 기율 및 법률 위반'으로 조사받고 있다고 밝혔습니다.이는 통상 부패 혐의 조사를 의미하는 것으로, 당국은 구체적인 내용은 밝히지 않았습니다.미국의 정보기관 사이에선 이를 두고 시진핑 중국 국가주석의 군 부패 척결 시도인지, 정치적 도전 세력에 대한 대응인지 분석이 엇갈리고 있습니다.다만, 미 정보당국은 중국군 내 잇따른 부패 의혹이 상관들의 사익 추구에 불만을 품은 군 내부 인사들을 포섭할 기회가 될 수 있다고 보고 있습니다.CIA는 최근 수년간 중국 내 정보원 확충에 집중하는 모습입니다.지난해 처음으로 중국 정보원 모집을 홍보하는 영상 두 편을 공개했고, 존 랫클리프 국장은 이러한 노력이 성과를 내기 시작했다고 밝힌 바 있습니다.CIA는 유튜브 등의 플랫폼을 통해서도 중국인들이 당국의 감시를 피해 다크웹이나 가상사설망(VPN) 등으로 접촉하는 방법을 안내하고 있습니다.NYT는 CIA가 2010∼2012년 중국 내 정보망이 무너진 이후 재건에 주력해 왔다고 전했습니다.당시 중국은 10명이 넘는 정보원을 처형하거나 수감했고, CIA와 정보원들이 통신하기 위해 사용하던 비밀 시스템도 중국과 이란에 의해 손상된 것으로 전해졌습니다.(사진=CIA 유튜브 영상 캡처, 연합뉴스)