미일, '대미투자 1호' 합의 불발…내달 정상회담 염두 협상 지속

▲ 아카자와 료세이 경제산업상

미국과 일본 정부가 작년 7월 무역 협상 타결 당시 합의했던 일본의 5천500억 달러(약 794조 원) 대미 투자 1호 안건을 논의했으나 합의에 이르지 못했습니다.교도통신과 NHK에 따르면 미국을 방문 중인 아카자와 료세이 일본 경제산업상은 12일(현지시간) 워싱턴DC에서 하워드 러트닉 미국 상무부 장관과 회담한 직후 취재진과 만나 협의가 진전된 부분도 있으나 조율해야 할 점이 남았다고 밝혔습니다.아카자와 경제산업상은 "일본과 미국 양국의 상호 이익에 부합하는 안건 조성을 위해 긴밀히 대응해 가기로 했다"면서도 미국과 일본 사이에는 "아직 큰 격차가 있다"고 말했습니다.그는 "한마디로 말하면 '하이 리스크 하이 리턴' 사업은 우리 측에서 보자면 세금도 쓰는 부분이 있어 그런 것(원하는 바)이 아니다"라고 덧붙였습니다.아카자와 경제산업상은 합의 시점과 관련해 "다카이치 사나에 총리의 (내달) 미국 방문에서 성과가 많아지도록 한다는 관점도 당연히 염두에 두고 협상하고 있다"며 3월 19일에 개최될 것으로 알려진 미일 정상회담 이전에 어느 정도 접점을 찾겠다는 태도를 나타냈습니다.미국과 일본은 투자에 관해 협의하지만, 투자 결정권은 도널드 트럼프 미국 대통령이 쥐고 있습니다.투자 협의위원회에서 논의된 내용은 미국인으로만 구성된 위원회가 다시 검토하며, 이 위원회가 트럼프 대통령에게 투자처를 추천합니다.일본은 대미 투자 첫 안건으로 데이터센터용 가스 발전 시설, 인공 다이아몬드 생산 공장, 항만 정비 등을 미국과 조율 중인 것으로 알려졌습니다.트럼프 대통령은 지난 8일 중의원 선거(총선) 전후에 다카이치 총리를 지지한다는 의사를 밝혔으나, 한편으로는 일본의 투자 지연에 불만을 품고 화를 낸 것으로 전해졌습니다.(사진=게티이미지)