카카오엔터 베리즈, 카카오프렌즈 X 삼성 라이온즈 '2026 어린이 회원' 키트 출시

카카오엔터테인먼트의 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈(Berriz)가 카카오프렌즈IP를 활용한 삼성 라이온즈의 '2026 어린이 회원' 키트를 출시하고 단독 판매한다.



이번에 출시하는 삼성 라이온즈 '2026 어린이 회원' 키트는 삼성 라이온즈의 마스코트 '라온'과 카카오프렌즈의 인기 캐릭터 '리틀라이언'을 활용해 사랑스럽고 귀여운 매력을 극대화한 디자인이 특징이다. 어린이 팬들의 취향을 반영해 팀 소속감을 높이고 직관의 즐거움을 더하며, 경기 관람의 추억을 기록할 수 있도록 유니폼과 야구모자, PVC 클리어 백팩, 우비, 키즈 패스포트까지 총 5종으로 구성했다.



이번 협업은 양사의 MD 파트너십 체결 이후 선보이는 첫 번째 프로젝트로, 카카오엔터의 기획력과 삼성 라이온즈의 탄탄한 팬덤이 만나 시너지를 극대화했다. 카카오엔터는 팀 정체성을 어린이 팬의 시선에 맞춰 새롭게 풀어낸 기획으로, 순둥한 매력의 위트 있고 친근한 캐릭터 '리틀라이언'과 삼성 라이온즈를 상징하는 팀 컬러인 블루를 강조하면서 캐릭터 중심의 시각적 구성과 밝은 컬러를 활용해 어린이들이 팀 아이덴티티에 자연스럽게 접근할 수 있도록 했다.



특히 어린이 팬들이 가족과 함께하는 스포츠의 즐거움을 온전히 경험할 수 있도록 단순한 굿즈를 넘어 아이코닉한 한정형 기획 상품으로 소장 가치를 더했다. 다양한 이색 아이템으로 야구를 처음 접하는 어린이들에게는 친숙함을, 기존 팬들에게는 새로운 즐거움을 전달할 예정이다.



베리즈는 오는 24일부터 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈 라이온즈 팀스토어 온라인몰(ONLINE LIONS TEAM STORE by Berriz)에서 단독으로 예약 판매한다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)