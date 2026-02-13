얼떨결에 데뷔한 아묻따밴드…오늘(13일) 신곡 '알고있잖아' 발매

이미지 확대하기

아묻따밴드가 정식 데뷔를 하고 본격적인 음악 행보에 나선다.아묻따밴드는 13일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 첫 디지털 싱글 '알고 있잖아'를 발매한다.아묻따밴드는 홍경민(리더·베이스), 조영수(키보드), 차태현(객원 보컬), 전인혁(기타), 김준현(드럼), 조정민(피아노)으로 구성된 특별한 조합의 밴드로, 장르의 경계를 넘나들며 '좋은 음악'을 선보이기 위해 뭉친 팀이다. 지난달 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡' 신년 기획 2026 배우 특집에서 결성과 동시에 최종 우승까지 거머쥐며 뜨거운 화제를 낳았다.'알고 있잖아'는 스케일감이 느껴지는 스타디움 팝(Stadium Pop)과 록 장르가 어우러진 사랑의 세레나데로, 숨이 차도록 달려가서라도 사랑을 전하고 싶은 마음과 끝을 알 수 없어도 멈추지 않는 진심을 담아낸 곡이다.히트 메이커 조영수 작곡가가 곡 작업을 맡아 감정선이 살아 있는 사운드를 완성했으며, 아묻따밴드 멤버들이 작사에 참여해 사랑에 대한 진심 어린 마음을 담아 메시지의 완성도를 높였다. 여기에 차태현의 순수하고 깨끗한 보컬을 중심으로 멤버 전원이 한 소절씩 목소리를 더하며, 아묻따밴드의 팀워크와 케미를 자연스럽게 녹여낸다.아묻따밴드 또한 정식 데뷔를 앞두고 뜻깊은 소감을 밝혔다. 멤버들을 직접 섭외했다고 알려진 홍경민은 "아묻따밴드를 보고 있으면 드래곤볼을 다 모았을 때 손오공의 기분이 짐작이 간다"며 팀에 대한 애정을 보였고 조영수는 "어릴 때 처음 음악을 시작하는 설렘을 다시 느끼게 됐고, 아묻따밴드의 미래가 더 설레고 기대되는 하루하루를 보낼 수 있게 만들어줘서 고맙다"고 밝혔다.차태현은 "어릴 때 바랐던, 잊고 있었던 밴드 보컬의 꿈을 이뤘다"고 감격스러운 소감을 전했다. 전인혁은 "노래하고 연주하며 함께 웃고 때로는 가족처럼 서로를 다독이던 모든 순간이 우리에게는 조용히 일어난 기적이었다"고 진심을 전했고 김준현은 "이토록 설레는 일이 벌어질 수 있을까? 아묻따밴드와 함께할 수 있어서 참 행복하다"며 각별한 마음을 드러냈다. 조정민 또한 "멤버들이 제게는 든든한 버팀목이다. 앞으로도 지금처럼 서로 믿고 음악을 하며 오래 함께하자"는 바람을 내비쳤다.한편, 아묻따밴드는 지난 12일 쇼케이스를 개최하고 '알고 있잖아' 무대를 최초로 선보이며 의미 있는 첫 시작을 알렸다. 밴드로서 탄탄한 역량과 팀워크를 입증한 아묻따밴드는 앞으로도 다양한 활동을 이어갈 예정이다.사진 = 넥스타엔터테인먼트 제공(SBS연예뉴스 강경윤 기자)