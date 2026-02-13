이란 기자, 생방송 중 "하메네이에 죽음을"…징계 위기

▲ "하메네이에게 죽음을" 말실수 해명하는 이란 기자

이란의 한 기자가 생방송 도중 실수로 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자를 욕보이는 발언을 했다가 징계 위기에 처했습니다.13일(현지 시간) 국영 IRIB 방송에 따르면 지난 11일 이란 전역에서 열린 이슬람혁명 47주년 기념행사를 생중계하다 발생한 진행자의 실수와 관련해 시스탄발루체스탄 지역 방송국 하문네트워크의 국장이 해고됐습니다.하문네트워크는 국장 외 관련자들에 대해서도 직무를 정지하고 이들을 징계위원회에 회부했습니다.소셜미디어에 확산한 방송 장면을 보면 하문네트워크 소속 기자 무사브 라술리자드는 거리에서 시민들을 인터뷰하며 "알라후 아크바르"(신은 위대하다)라고 말한 직후 "마르그 바르 하메네이"(하메네이에게 죽음을)라고 내뱉었습니다.라술리자드는 자신의 인스타그램 계정에 영상을 올려 "많은 사람들 속에서 실수를 저질렀고, 이란 정권에 반대하는 이들에게 빌미를 제공해 버렸다"며 "실수에 대해 사과한다"고 말했습니다.AFP통신은 기념행사 전날 밤 이란 수도 테헤란에서 불꽃놀이가 열린 가운데 일부 시민들은 아파트 베란다로 나와 실제로 "하메네이에게 죽음을", "독재자에게 죽음을" 등 구호를 외쳤다고 보도했습니다.이란 당국은 작년 12월 시작된 경제난 항의 시위가 격화하며 정권 퇴진 구호가 커지자 지난달 8일 전국적으로 인터넷·통신을 전면 차단하고 시위를 강경하게 진압했습니다.이란 당국은 시위 사태로 총 3천117명이 사망했다고 집계했습니다.반면 미국 기반 인권운동가통신(HRANA)은 지난 11일까지 7천2명이 숨진 것으로 파악됐고 1만 1천730명의 사망 사례를 추가로 확인 중이라고 밝힌 바 있습니다.(사진=인스타그램 @musab_rasoulizad 캡처, 연합뉴스)