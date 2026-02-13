서울시, 위례신사선 재정사업 전환 확정 본격 추진…국토부 고시

▲ 위례신사선 도시철도 노선도

위례신사선 경전철 사업을 서울시가 재정을 투입해 본격적으로 직접 추진합니다.시는 오늘(13일) 국토교통부로부터 제2차 서울시 도시철도망 구축 계획 변경안을 승인 받았습니다.이에 위례신사선 도시철도 건설사업은 민간투자사업에서 재정사업으로 전환됩니다.자재비 상승과 금리 변동으로 사업이 지연됐으나 민자사업에서 재정사업으로 전환하는 법적 근거가 마련되면서 안정적인 추진 기반을 갖추게 됐습니다.위례신사선은 위례신도시와 지하철 3호선 신사역을 잇는 경전철 노선으로, 서울시가 추진하는 도시철도 건설사업입니다.서울 송파구와 경기 하남·성남시를 연결하는 광역교통 개선 대책의 일환으로 추진돼왔습니다.민자 방식으로 추진하다 난항을 겪자 서울시는 사업방식을 재정투자사업으로 전환해 현재 예비타당성 조사 절차를 진행하고 있습니다.시는 처음 사업이 추진된 2008년 이후 18년만에 다시 동력을 마련한 위례신사선이 실질적인 사업 추진 단계로 나아갈 수 있도록 행정적·제도적 지원을 이어 나갈 계획입니다.국토부 승인 이후의 후속 절차인 기재부의 '신속 예타' 과정을 마무리하고, 기본계획 수립과 설계 등을 준비할 예정입니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)